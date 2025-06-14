Шацких – Ярмоленко: «Нужно играть, бежать и бить мой рекорд по голам в УПЛ»
Экс-форвард Динамо уверен, что Ярмоленко забьет больше 124 голов
Экс-форвард Динамо Максим Шацких уверен, что нынешний лидер киевлян Андрей Ярмоленко сумеет побить его рекорд по голам в чемпионатах Украины и превзойти показатель в 124 гола.
У Ярмоленко, который недавно продлил контракт на один сезон, сейчас 114 голов.
«Я только рад и желаю ему удачи и здоровья. Я всегда говорю: «Пока можете бегать – бегайте, ребята. Затем, если завершите, то вы туда не вернетесь. Переступите границу поля – все».
«Поэтому пока здоровье позволяет, есть мотивация, желание и энтузиазм – бегайте, играйте, бейте рекорды. Главное двигаться, потому что движение – жизнь», – сказал Шацких.
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