Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шацких – Ярмоленко: «Нужно играть, бежать и бить мой рекорд по голам в УПЛ»
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 17:12 | Обновлено 14 июня 2025, 17:34
934
0

Шацких – Ярмоленко: «Нужно играть, бежать и бить мой рекорд по голам в УПЛ»

Экс-форвард Динамо уверен, что Ярмоленко забьет больше 124 голов

14 июня 2025, 17:12 | Обновлено 14 июня 2025, 17:34
934
0
Шацких – Ярмоленко: «Нужно играть, бежать и бить мой рекорд по голам в УПЛ»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Экс-форвард Динамо Максим Шацких уверен, что нынешний лидер киевлян Андрей Ярмоленко сумеет побить его рекорд по голам в чемпионатах Украины и превзойти показатель в 124 гола.

У Ярмоленко, который недавно продлил контракт на один сезон, сейчас 114 голов.

«Я только рад и желаю ему удачи и здоровья. Я всегда говорю: «Пока можете бегать – бегайте, ребята. Затем, если завершите, то вы туда не вернетесь. Переступите границу поля – все».

«Поэтому пока здоровье позволяет, есть мотивация, желание и энтузиазм – бегайте, играйте, бейте рекорды. Главное двигаться, потому что движение – жизнь», – сказал Шацких.

По теме:
Известно, когда Динамо и Шахтер выйдут из отпуска
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Боюсь, что бразильцы могут сбежать из Шахтера»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Максим Шацких Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 14 июня 2025, 18:12 0
Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Аль-Ахли – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок первого тура группы А КЧМ состоится 15 июня и начнется в 03:00 по Киеву

Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Футбол | 14 июня 2025, 04:45 3
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок

Арда вспомнил поступок капитана Николая Матвиенко

Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Волейбол | 14.06.2025, 11:00
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Футбол | 13.06.2025, 20:54
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Украинский футболист из Израиля прокомментировал удары Ирана
Футбол | 14.06.2025, 13:27
Украинский футболист из Израиля прокомментировал удары Ирана
Украинский футболист из Израиля прокомментировал удары Ирана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
12.06.2025, 18:30 3
Футбол
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 10
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
13.06.2025, 09:20 2
Бокс
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 1
Футбол
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем