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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 17:23 |
1841
5

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»

Бывший нападающий сборной Украины недоволен новым вектором горняков

14 июня 2025, 17:23 |
1841
5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о новом тренерском штабе донецкого «Шахтера», который полностью состоит из иностранцев во главе с Ардой Тураном:

«Мне не нравится, что весь штаб «Шахтера» состоит из турок. А где же украинцы, чтобы перенимать опыт? Сейчас команду уже смело можно называть «Шахтерспор». Посмотрим, что у Турана получится. Но я считаю, что в тренерский штаб нужно брать украинцев. Хотя, чему удивляться, если у нас даже в молодежке тренер – иностранец (Унаи Мельгоса – прим.). Такого, наверное, ни в одной стране мира нет».

Ранее Виктор Леоненко выразил обеспокоенность по поводу бразильцев «Шахтера».

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Виктор Леоненко Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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vasilichn
ахметовские подстилки - фас на мой комент ниже...
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+1
vasilichn
Витя, та его уже давно называют шлЮХтерспор...
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+1
Владислав Антонов
Леоненко напевне не чув про таке явище, як глобалізація
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0
Fitness.sports
А мне нравится. Побольше красивых, но пустых слов и побольше эмоций, в этом весь Шахтёрспор. Только сейчас не времена яныka, павелко, это не прокатит.
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0
Falko
"якщо у нас навіть у молодіжці тренер – іноземець. Такого, напевно, в жодній країні світу немає"
Все, що треба знати про кваліфікацію іксперда. В купі країн іноземні тренери працюють навіть не в молодіжках, а в головних збірних. Свіжі елітні приклади: Англія, Бразилія. Після цього Вітя ще буде щось розповідати, а головне - йому ж вірять, лайкають, шарять.
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0
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