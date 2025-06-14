Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Бывший нападающий сборной Украины недоволен новым вектором горняков
Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о новом тренерском штабе донецкого «Шахтера», который полностью состоит из иностранцев во главе с Ардой Тураном:
«Мне не нравится, что весь штаб «Шахтера» состоит из турок. А где же украинцы, чтобы перенимать опыт? Сейчас команду уже смело можно называть «Шахтерспор». Посмотрим, что у Турана получится. Но я считаю, что в тренерский штаб нужно брать украинцев. Хотя, чему удивляться, если у нас даже в молодежке тренер – иностранец (Унаи Мельгоса – прим.). Такого, наверное, ни в одной стране мира нет».
Ранее Виктор Леоненко выразил обеспокоенность по поводу бразильцев «Шахтера».
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Все, що треба знати про кваліфікацію іксперда. В купі країн іноземні тренери працюють навіть не в молодіжках, а в головних збірних. Свіжі елітні приклади: Англія, Бразилія. Після цього Вітя ще буде щось розповідати, а головне - йому ж вірять, лайкають, шарять.