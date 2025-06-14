Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о новом тренерском штабе донецкого «Шахтера», который полностью состоит из иностранцев во главе с Ардой Тураном:

«Мне не нравится, что весь штаб «Шахтера» состоит из турок. А где же украинцы, чтобы перенимать опыт? Сейчас команду уже смело можно называть «Шахтерспор». Посмотрим, что у Турана получится. Но я считаю, что в тренерский штаб нужно брать украинцев. Хотя, чему удивляться, если у нас даже в молодежке тренер – иностранец (Унаи Мельгоса – прим.). Такого, наверное, ни в одной стране мира нет».

Ранее Виктор Леоненко выразил обеспокоенность по поводу бразильцев «Шахтера».