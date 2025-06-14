Украина. Премьер лига14 июня 2025, 16:32 |
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Боюсь, что бразильцы могут сбежать из Шахтера»
Бывший нападающий сборной Украины поделился мыслями о новом тренировочном процессе горняков
14 июня 2025, 16:32 |
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Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о новом тренерском штабе донецкого «Шахтера»:
«Видимо, новый тренер по физподготовке будет гонять команду. Боюсь, что бразильцы могут сбежать. Я бы, например, уже сказал: «Спасибо, я ухожу». Когда ноги «забиты», не очень-то и приятно играть, особенно быстрым игрокам».
Сам Арда Туран назвал тренера по физподготовке Утку Алемдароглу «немного сумасшедшим».
Ранее Виктор Леоненко отреагировал на резонансное заявление Арды Турана.
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