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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Боюсь, что бразильцы могут сбежать из Шахтера»
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 16:32 |
729
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Боюсь, что бразильцы могут сбежать из Шахтера»

Бывший нападающий сборной Украины поделился мыслями о новом тренировочном процессе горняков

14 июня 2025, 16:32 |
729
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Боюсь, что бразильцы могут сбежать из Шахтера»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о новом тренерском штабе донецкого «Шахтера»:

«Видимо, новый тренер по физподготовке будет гонять команду. Боюсь, что бразильцы могут сбежать. Я бы, например, уже сказал: «Спасибо, я ухожу». Когда ноги «забиты», не очень-то и приятно играть, особенно быстрым игрокам».

Сам Арда Туран назвал тренера по физподготовке Утку Алемдароглу «немного сумасшедшим».

Ранее Виктор Леоненко отреагировал на резонансное заявление Арды Турана.

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Источник: известный украинский вратарь будет работать тренером в клубе УПЛ
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Виктор Леоненко Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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