Виктор ЛЕОНЕНКО: «Боюсь, что бразильцы могут сбежать из Шахтера»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко высказался о новом тренерском штабе донецкого «Шахтера»:

«Видимо, новый тренер по физподготовке будет гонять команду. Боюсь, что бразильцы могут сбежать. Я бы, например, уже сказал: «Спасибо, я ухожу». Когда ноги «забиты», не очень-то и приятно играть, особенно быстрым игрокам».

Сам Арда Туран назвал тренера по физподготовке Утку Алемдароглу «немного сумасшедшим».

Ранее Виктор Леоненко отреагировал на резонансное заявление Арды Турана.