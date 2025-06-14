«Представьте, как будут радоваться динамовцы». Леоненко – о словах Турана

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко отреагировал на слова нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана, который заявил, что его цель – больше никогда не дать «Динамо» стать чемпионами Украины:

«Для меня это странное заявление. Главный тренер должен говорить о своей команде – чтобы «Шахтер» стал сильнее и показывал класс. А таким высказыванием Туран настроил болельщиков «Динамо» против себя, да и нейтральных тоже.

Думаю, у «Шахтера» уже стало меньше болельщиков. Представьте, как теперь будут радоваться динамовцы, если «горняки» снова займут второе или третье место».