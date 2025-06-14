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  4. «Представьте, как будут радоваться динамовцы». Леоненко – о словах Турана
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 15:51 |
1950
3

«Представьте, как будут радоваться динамовцы». Леоненко – о словах Турана

Бывший нападающий сборной Украины удивлен заявлением нового тренера Шахтера

14 июня 2025, 15:51 |
1950
3
«Представьте, как будут радоваться динамовцы». Леоненко – о словах Турана
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко отреагировал на слова нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана, который заявил, что его цель – больше никогда не дать «Динамо» стать чемпионами Украины:

«Для меня это странное заявление. Главный тренер должен говорить о своей команде – чтобы «Шахтер» стал сильнее и показывал класс. А таким высказыванием Туран настроил болельщиков «Динамо» против себя, да и нейтральных тоже.

Думаю, у «Шахтера» уже стало меньше болельщиков. Представьте, как теперь будут радоваться динамовцы, если «горняки» снова займут второе или третье место».

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Дмитрий Вус Источник: BLIK
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Serhiy I
Та вболівальники кротівні не на стільки розумні ,щоб суть вловити .
Вони раби рината до смерті !
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+3
Saar
Я вже радію...
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+3
Istm
а Вітя правий. Заява дивна, м'яко кажучи. Тобто у нього не в планах дати результат в чемпіонаті чи єврокубках. У нього в планах зробити так, щоб Динамо не стало чемпіоном.
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+2
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