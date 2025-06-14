«Представьте, как будут радоваться динамовцы». Леоненко – о словах Турана
Бывший нападающий сборной Украины удивлен заявлением нового тренера Шахтера
Бывший нападающий национальной сборной Украины Виктор Леоненко отреагировал на слова нового главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана, который заявил, что его цель – больше никогда не дать «Динамо» стать чемпионами Украины:
«Для меня это странное заявление. Главный тренер должен говорить о своей команде – чтобы «Шахтер» стал сильнее и показывал класс. А таким высказыванием Туран настроил болельщиков «Динамо» против себя, да и нейтральных тоже.
Думаю, у «Шахтера» уже стало меньше болельщиков. Представьте, как теперь будут радоваться динамовцы, если «горняки» снова займут второе или третье место».
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