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  4. Капитан сборной Испании: «Хотел придумать травму и не ехать на Евро-2024»
Чемпионат Европы
14 июня 2025, 16:59 | Обновлено 14 июня 2025, 17:36
625
1

Капитан сборной Испании: «Хотел придумать травму и не ехать на Евро-2024»

Мората борется с депрессией

14 июня 2025, 16:59 | Обновлено 14 июня 2025, 17:36
625
1
Капитан сборной Испании: «Хотел придумать травму и не ехать на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Форвард сборной Испании Альваро Мората, который был капитаном команды на Евро-2024, признал, что борется с депрессией и год назад не хотел ехать на чемпионат Европы.

«Это начинается в твоем теле, и ты не знаешь, что происходит. У тебя болит нога, ты не можешь дышать. Я боялся лечь спать, потому что думал, что не проснусь. Я боялся всего вокруг».

«В матче не мог нормально следить, где находится мяч. Все началось еще во времена выступлений за Челси, это был тяжелый период. У меня было много плохих мыслей, ужасных мыслей о том, что нужно с собой сделать».

Игрок не хотел ехать на Евро-2024, однако легенда сборной Испании Андрес Иньеста, у которого была депрессия в течение карьеры, посоветовал Альваро все же поехать на турнир и хорошими эмоциями помочь себе.

«Я думал о том, чтобы придумать травму и не ехать на Евро. Чувствовал себя очень плохо. Но в итоге все сложилось хорошо. Победа с твоей сборной на чемпионате Европы – лучшее, что может быть. Не хочу больше давать депрессии шансов», – сказал Мората.

В минувшем сезоне игрок выступал в Милане и Галатасарае.

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Альваро Мората сборная Испании по футболу Евро-2024 Галатасарай
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Mark4854590
Депресія насправді дуже погана штука. Добре, що Мората зміг її подолати
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