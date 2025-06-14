Капитан сборной Испании: «Хотел придумать травму и не ехать на Евро-2024»

Форвард сборной Испании Альваро Мората, который был капитаном команды на Евро-2024, признал, что борется с депрессией и год назад не хотел ехать на чемпионат Европы.

«Это начинается в твоем теле, и ты не знаешь, что происходит. У тебя болит нога, ты не можешь дышать. Я боялся лечь спать, потому что думал, что не проснусь. Я боялся всего вокруг».

«В матче не мог нормально следить, где находится мяч. Все началось еще во времена выступлений за Челси, это был тяжелый период. У меня было много плохих мыслей, ужасных мыслей о том, что нужно с собой сделать».

Игрок не хотел ехать на Евро-2024, однако легенда сборной Испании Андрес Иньеста, у которого была депрессия в течение карьеры, посоветовал Альваро все же поехать на турнир и хорошими эмоциями помочь себе.

«Я думал о том, чтобы придумать травму и не ехать на Евро. Чувствовал себя очень плохо. Но в итоге все сложилось хорошо. Победа с твоей сборной на чемпионате Европы – лучшее, что может быть. Не хочу больше давать депрессии шансов», – сказал Мората.

В минувшем сезоне игрок выступал в Милане и Галатасарае.