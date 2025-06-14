Стародубцева заявлена в квалификацию турнира WTA 250 в Ноттингеме

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) сыграет в квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка поборется против француженки Диан Парри (WTA 97), с которой на этой неделе играла в одном тандеме в парном разряде соревнований WTA 125 в Илкли.

Если Юлия сумеет одолеть Парри, то в финале квалификации встретится с победительницей противостояния Амарни Бэнкс – Камилла Рахимова.

Ранее Стародубцева играла против Диан только один раз. В 2024 украинка одержала победу над оппоненткой в 1/8 финала турнира WTA 250 в Монастире.

Матч Стародубцева – Парри в отборе к Ноттингему состоится 14 июня и начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.