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14 июня 2025, 14:57 | Обновлено 14 июня 2025, 16:09
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 июня 2025, 14:57 | Обновлено 14 июня 2025, 16:09
42
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Испания U-21 – Румыния U-21

Ggbet 1.46 – 4.90 – 7.34

22:00 Франция U-21 – Грузия U-21

Ggbet 1.30 – 6.16– 10.90

22:00 Словакия U-21 – Италия U-21

Ggbet 4.23 – 4.05 – 1.84

03:00 Аль-Ахли – Интер Майами

Ggbet 3.38 – 3.82 – 2.09

ТЕННИС

18:00 Юлия Стародубцева – Диан Парри

Ggbet 2.07 – 1.69

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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