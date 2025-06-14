СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 14 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Испания U-21 – Румыния U-21
22:00 Франция U-21 – Грузия U-21
22:00 Словакия U-21 – Италия U-21
03:00 Аль-Ахли – Интер Майами
ТЕННИС
18:00 Юлия Стародубцева – Диан Парри
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