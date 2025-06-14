15 июня в 19:00 пройдет матч второго тура молодежного чемпионата Европы 2025 U-21.

В словацком городе Кошице сыграют сборные Финляндии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды продолжают борьбу за выход в четвертьфинал – туда попадут по две лучшие сборные из каждой группы.

Ранее в группе D Украина проиграла Дании (2:3), а встреча Финляндии и Нидерландов завершилась вничью (2:2).

В заключительном туре команда Унаи Мельгосы сыграет против Нидерландов (18 июня).

Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D

Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Финляндия U-21 – Украина U-21

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

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