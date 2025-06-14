Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали

Английский «Борнмут» не планировал продавать украинского центрального защитника Илью Забарного в это летнее трансферное окно, сообщает британский журналист Дин Джонс.

По информации источника, на трансферную политику «вишен» повлиял статус клуба, который захотел приобрести 22-летнего футболиста. «ПСЖ» является действующим обладателем Лиги чемпионов, что изменило ситуацию.

Теперь в «Борнмуте» считают уход Ильи неизбежным и просто пытаются выбить для себя наилучшие возможные условия продажи игрока.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» близок к подписанию Ильи Забарного.