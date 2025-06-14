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  4. Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали
Англия
14 июня 2025, 15:15 | Обновлено 14 июня 2025, 16:45
3922
2

Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали

Дело не только в деньгах

14 июня 2025, 15:15 | Обновлено 14 июня 2025, 16:45
3922
2
Борнмут не хотел продавать Забарного. Известно, почему передумали
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Английский «Борнмут» не планировал продавать украинского центрального защитника Илью Забарного в это летнее трансферное окно, сообщает британский журналист Дин Джонс.

По информации источника, на трансферную политику «вишен» повлиял статус клуба, который захотел приобрести 22-летнего футболиста. «ПСЖ» является действующим обладателем Лиги чемпионов, что изменило ситуацию.

Теперь в «Борнмуте» считают уход Ильи неизбежным и просто пытаются выбить для себя наилучшие возможные условия продажи игрока.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» близок к подписанию Ильи Забарного.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Gargantua81
Игорю Михалычу очень нужны деньги 
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-1
Burevestnik
не дешевше чім за 70 лям євриків
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-2
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