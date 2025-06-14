Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента

В Италии сообщили, что украинским нападающим «Ромы» Артемом Довбиком интересуются еще два европейских клуба.

Так, по информации asromalive.it, вариант с подписанием 27-летнего нападающего «волков» рассматривает «Ювентус». Украинец для туринского клуба является альтернативой Душану Влаховичу, который может покинуть летом «старую синьорю».

Также интерес к Довбику проявляет турецкий «Фенербахче», который возглавляет титулованный португальский специалист Жозе Моуриньо. Отмечается, что «Рома» готова продать украинца за 30 млн евро, а сам Артем хочет зарабатывать больше, чем 5,5 млн евро за сезон, которые он получает в Риме.

Сообщалось, что Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб.