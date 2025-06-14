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  4. Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента
Италия
14 июня 2025, 14:40 |
1668
2

Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента

Артём пользуется спросом в Европе

14 июня 2025, 14:40 |
1668
2
Может перейти в европейский гранд. На Довбика появилось 2 новых претендента
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Италии сообщили, что украинским нападающим «Ромы» Артемом Довбиком интересуются еще два европейских клуба.

Так, по информации asromalive.it, вариант с подписанием 27-летнего нападающего «волков» рассматривает «Ювентус». Украинец для туринского клуба является альтернативой Душану Влаховичу, который может покинуть летом «старую синьорю».

Также интерес к Довбику проявляет турецкий «Фенербахче», который возглавляет титулованный португальский специалист Жозе Моуриньо. Отмечается, что «Рома» готова продать украинца за 30 млн евро, а сам Артем хочет зарабатывать больше, чем 5,5 млн евро за сезон, которые он получает в Риме.

Сообщалось, что Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб.

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Артем Довбик Рома Рим Ювентус Фенербахче трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
У Фенербахче гроші є. Може і зможуть забезпечити таку зарплату.
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+1
kadaad .
Пошел по накатанной дорожке.Турция , а потом в ЧУ.
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0
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