Как это возможно? Забарный все еще может сыграть за ПСЖ на клубном ЧМ

«ПСЖ» не смог подписать украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного в трансферное окно, которое было специально открыто перед клубным чемпионатом мира. Но, как сообщает Culture PSG, у 22-летнего игрока все еще есть шанс сыграть на турнире.

Дело в том, что после окончания группового этапа клубного чемпионата мира команды, которые квалифицировались в 1/8 финала, смогут заменить игроков, у которых истекает срок действия контракта 30 июня. Также у них будет возможность заявить двух новых футболистов в период с 27 июня по 3 июля.

Поэтому, если парижане выйдут в 1/8 финала турнира и успеют договориться о трансфере украинца до указанного срока, то тот сможет сыграть за чемпиона Франции на стадии плей-офф клубного ЧМ.

Сообщалось, что «ПСЖ» близок к подписанию Забарного.