Борнмут снизил цену на Забарного. Известно, за сколько его продадут в ПСЖ
Английский клуб открыт к предложениям в 58 миллионов евро
Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Руди Галетти.
По информации источника, сейчас клубы ведут активные переговоры по трансферу 22-летнего футболиста. Сам игрок очень хочет перейти в состав победителя Лиги чемпионов 2024/25.
Сейчас «ПСЖ» предлагает за Забарного примерно 50 миллионов евро гарантированной суммой и еще почти 6 миллионов евро бонусами. «Борнмут» несколько снизил первоначальный ценник на Илью в размере 75 миллионов евро и теперь готов рассмотреть предложение с гарантированными 58 миллионами евро.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер покинул «Пизу»
«Ревера 1908» заняла девятое место в группе А по итогам сезона 2024/25