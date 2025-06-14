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  4. Борнмут снизил цену на Забарного. Известно, за сколько его продадут в ПСЖ
Англия
14 июня 2025, 12:42 | Обновлено 14 июня 2025, 12:45
2908
4

Борнмут снизил цену на Забарного. Известно, за сколько его продадут в ПСЖ

Английский клуб открыт к предложениям в 58 миллионов евро

14 июня 2025, 12:42 | Обновлено 14 июня 2025, 12:45
2908
4
Борнмут снизил цену на Забарного. Известно, за сколько его продадут в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Руди Галетти.

По информации источника, сейчас клубы ведут активные переговоры по трансферу 22-летнего футболиста. Сам игрок очень хочет перейти в состав победителя Лиги чемпионов 2024/25.

Сейчас «ПСЖ» предлагает за Забарного примерно 50 миллионов евро гарантированной суммой и еще почти 6 миллионов евро бонусами. «Борнмут» несколько снизил первоначальный ценник на Илью в размере 75 миллионов евро и теперь готов рассмотреть предложение с гарантированными 58 миллионами евро.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Pavel_i_C0
Цікаво, скільки отримає Динамо Київ? Бо є інформація і про 20% і про 30%
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Умник
Норм.
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0
Gargantua81
осталось ударить по рукам
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