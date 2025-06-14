Борнмут снизил цену на Забарного. Известно, за сколько его продадут в ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Руди Галетти.

По информации источника, сейчас клубы ведут активные переговоры по трансферу 22-летнего футболиста. Сам игрок очень хочет перейти в состав победителя Лиги чемпионов 2024/25.

Сейчас «ПСЖ» предлагает за Забарного примерно 50 миллионов евро гарантированной суммой и еще почти 6 миллионов евро бонусами. «Борнмут» несколько снизил первоначальный ценник на Илью в размере 75 миллионов евро и теперь готов рассмотреть предложение с гарантированными 58 миллионами евро.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.