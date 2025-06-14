Фритц и Шелтон проанализировали причины подъема американского тенниса

После многих лет доминирования Пита Сампраса и Андре Агасси в конце 1990-ых – начале 2000-ых, а также раннего успеха Энди Роддика, с появлением «Большой тройки» американский мужской теннис пережил продолжительный период спада.

Однако сейчас, похоже, начинается его постепенное возрождение благодаря таким фигурам, как Тейлор Фритц и Бен Шелтон. В то же время женская часть американского тенниса на протяжении двух десятилетий держалась за счет Серены Уильямс, а теперь ее дело продолжают Коко Гауфф, недавно победившая на Ролан Гаррос 2025, и Мэдисон Киз, триумфовавшая на Australian Open 2025.

Все это подводит к очевидному выводу: американский теннис находится в хорошем состоянии.

Сегодня главными представителями США в мужском туре являются Тейлор Фритц и Бен Шелтон, которые попытались объяснить причины текущего подъема тенниса в своей стране. Так, на Ролан Гаррос 2025 в четвертом раунде было восемь американцев: пятеро у женщин и трое у мужчин. Хотя сам Фритц в этот список не попал – он вылетел в первом круге, уступив Даниэлю Альтмайеру.

С началом травяного сезона, где в прошлом году он доходил до четвертьфинала Уимблдона, Тейлор отметил, что чувствует себя уверенно на этом покрытии.

«С юниорских лет я чувствую себя очень комфортно на траве. Мне всегда нравилось играть на этом покрытии, и я считаю, что оно отлично подходит к моему стилю игры», – сказал он в интервью Tennis Channel.

Он также озвучил свое мнение о причинах успеха американцев.

«Сейчас у нас есть несколько поколений игроков. Мое поколение сильно прибавило за последние годы, во многом потому, что мы постоянно толкали друг друга вперед. Думаю, это помогло всем нам», – отметил финалист US Open 2024.

Бен Шелтон, показавший отличную форму в Париже и дошедший до четвертьфинала, также поделился своими мыслями.

«Думаю, мы все появились одновременно. И когда кто-то из нас добился хорошего результата, другие поняли, что они тоже могут. Это и вывело нас туда, где мы находимся сейчас, и, возможно, вдохновило следующее поколение».

Шелтон, занимающий сейчас 12-е место в рейтинге, уверен, что его лучшие результаты ещё впереди.

«Это всегда путь, процесс. Я никогда не ощущал, что уже чего-то добился. Я всегда хочу большего – улучшать свою игру, добиваться лучших результатов, оттачивать детали. В нашем виде спорта невозможно достичь совершенства, поэтому всегда есть над чем работать».

Также Шелтон высоко оценил успехи своих соотечественников в Париже.

«Все произошло одновременно на Ролан Гаррос. Мы стремимся идти дальше на турнирах Большого шлема: 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы... мы хотим побеждать. Я рад за американский теннис. У нас отличная позиция. Сейчас вокруг нас большой интерес, и мне приятно быть частью этого».