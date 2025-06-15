Модрич все еще может продлить контракт с Реалом. Есть только одно условие
Это произойдет в том случае, если хорват получит травму на КЧМ
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с королевским клубом еще на 1 год, сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, это произойдет в том случае, если 39-летний футболист получит серьезную травму во время матчей клубного чемпионата мира 2025.
Таким образом, «сливочные» покажут уважение к своей легенде, поддержав его в тяжелой ситуации.
В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения КЧС-2025.
Ранее сообщалось, что Лука Модрич близок к переходу в «Милан».
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