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  4. Модрич все еще может продлить контракт с Реалом. Есть только одно условие
Испания
15 июня 2025, 14:41 | Обновлено 15 июня 2025, 14:42
810
1

Модрич все еще может продлить контракт с Реалом. Есть только одно условие

Это произойдет в том случае, если хорват получит травму на КЧМ

15 июня 2025, 14:41 | Обновлено 15 июня 2025, 14:42
810
1
Модрич все еще может продлить контракт с Реалом. Есть только одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с королевским клубом еще на 1 год, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, это произойдет в том случае, если 39-летний футболист получит серьезную травму во время матчей клубного чемпионата мира 2025.

Таким образом, «сливочные» покажут уважение к своей легенде, поддержав его в тяжелой ситуации.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения КЧС-2025.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич близок к переходу в «Милан».

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига клубный чемпионат мира по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Хочеться сподіватись, що цього не станеться, і Модрич зможе ще пограти. 
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