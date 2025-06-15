Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он вообще развалился после перехода в Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о панамском нападающем столичного клуба Эдуардо Герреро в контексте возможной продажи еще одного форварда киевлян Владислава Ваната:

«Сейчас в «Динамо» есть только Ванат. Герреро – вообще развалился после перехода».

В сезоне 2024/25 Эдуардо Герреро провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Тоттенхэм».