Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он вообще развалился после перехода в Динамо»
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 11:37 |
1304
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он вообще развалился после перехода в Динамо»

Бывший главный тренер киевлян высказался по Эдуардо Герреро

15 июня 2025, 11:37 |
1304
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он вообще развалился после перехода в Динамо»
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о панамском нападающем столичного клуба Эдуардо Герреро в контексте возможной продажи еще одного форварда киевлян Владислава Ваната:

«Сейчас в «Динамо» есть только Ванат. Герреро – вообще развалился после перехода».

В сезоне 2024/25 Эдуардо Герреро провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Тоттенхэм».

По теме:
Путин решил завершить карьеру. Он покинул киевское Динамо в 2015 году
Британский журналист назвал украинца главной звездой молодежного ЧЕ
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Эдуардо Герреро Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Футбол | 14 июня 2025, 19:59 0
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ

Буковина вскоре представит Шищенко, а также работает над улучшением стадиона

Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли
Футбол | 15 июня 2025, 05:09 12
Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли
Незабитый пенальти. Старт КЧМ: Интер Майами с Месси поделил очки с Аль-Ахли

Матч первого тура клубного чемпионата мира в группе А завершился со счетом 0:0

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 15.06.2025, 09:23
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Футбол | 15.06.2025, 11:48
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Англия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Футбол | 15.06.2025, 08:24
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
14.06.2025, 06:55 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 3
Бокс
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 18
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 4
Футбол
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
14.06.2025, 05:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем