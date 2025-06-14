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  4. Помогать Турану в Шахтере будет многолетний ассистент Мирчи Луческу
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 10:03 |
668
0

Помогать Турану в Шахтере будет многолетний ассистент Мирчи Луческу

Карло Николини войдет в штаб Арды

14 июня 2025, 10:03 |
668
0
Помогать Турану в Шахтере будет многолетний ассистент Мирчи Луческу
ФК Шахтер. Карло Николини

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран накануне дал первое большое интервью после назначения на должность наставника «горняков».

В нем 38-летний коуч рассказал о тех специалистах, которые войдут в его тренерский штаб, выделив 55-летнего итальянца Карло Николини, который до этого в течение 12 лет помогал в «Шахтере» Мирче Луческу, а до того также работал с румыном в «Галатасарае» и «Бешикташе».

«Моим первым помощником является Керем Яваш, ранее работавший со сборной Турции, с Фатихом Теримом, Шенолом Гюнешем и Мирчей Луческу. Он молод, но имеет большой опыт. Также тренером вратарей является Эмрах Каракован. В настоящее время он работает с национальной сборной Турции. Он молод, но имеет опыт. И Карло с нами. Я очень счастлив, потому что очень хочу работать с Карло Николини. Я хочу хорошо поработать с ним, потому что он очень важен для меня. Он знает лигу, знает культуру «Шахтера». Это очень важно для меня. Я очень счастлив! Я снова буду работать с Карло, теперь уже как тренер. Он мой помощник. Но для меня он легенда. Я многому научусь у него. Я очень радуюсь по этому поводу».

«И двое молодых помощников тренера: Мерт Сомай, работающий аналитиком, и Синан Сарикурт, ответственный за тактику. И, наконец, наш профессор и тренер по физподготовке – Утку Алемдароглу. Он немного сумасшедший. Кое-где жесткий на тренировках, но очень заряженный, готовый работать. Увидим, что произойдет через пять дней», – сказал Туран.

Карло Николини, по данным Transfermarkt, работал в «Шахтере» до лета минувшего года, после чего покинул клуб. Он был помощником спортивного директора Дарио Срны, а также ассистировал Патрику ван Леувену и непродолжительное время – Марино Пушичу.

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Карло Николини Арда Туран Мирча Луческу Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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