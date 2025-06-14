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Клубный чемпионат мира
14 июня 2025, 15:07 | Обновлено 14 июня 2025, 15:16
185
0

Порту настроен серьезно. Заявка драконов на клубный чемпионат мира

Главный тренер Мартин Ансельми определил состав из 34 футболистов

14 июня 2025, 15:07 | Обновлено 14 июня 2025, 15:16
185
0
Порту настроен серьезно. Заявка драконов на клубный чемпионат мира
ФК Порту

Обнародована официальная заявка португальского клуба Порту на Клубный чемпионат мира 2025.

Тренер Мартин Ансельми определил состав драконов из 34 футболистов, которые смогут сыграть на турнире.

Порту выступит в группе A с командами Палмейрас (Бразилия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США).

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля на 12 стадионах в 11 городах США.

Заявка Порту на Клубный чемпионат мира 2025

Вратари: Диогу Кошта, Клаудиу Рамуш, Самуел Португал, Диогу Фернандеш

Защитники: Отавио, Иван Маркано, Зайду Сануси, Жоау Мариу, Негуэн Перес, Мартим Фернандеш, Габриел Браш, Франсишку Мора, Зе Педру

Полузащитники: Стивен Эустакиу, Фабиу Виейра, Васку Соуза, Габри Вейга, Андре Франку, Алан Варела, Томас Перес, Андре Оливейра, Домингуш Андраде, Жил Мартинш, Жоау Тейшейра

Нападающие: Уильям Гомес, Саму Агехова, Пепе, Дэнни Намасо, Дениз Гюль, Анхель Аларкон, Гонсалу Боржеш, Леонардо Вонич, Родригу Мора, Брайан Кайседо

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Порту клубный чемпионат мира по футболу заявка Диогу Кошта
Николай Степанов Источник: ФК Порту
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