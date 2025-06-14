ФОТО. Ламин Ямаль эпично потроллил Роналду в Instagram

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, один из фаворитов на Золотой мяч, выложил в Instagram фото, вызвавшие волну критики.

На одном он будто подметает улицу, а на другом — стоит рядом с буквой «R», выложенной из листвы.

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Поклонники увидели в этом намёк на Криштиану Роналду и сочли поступок насмешкой. В комментариях пишут:

«Думает, что он уже Роналду», «Подтяни штаны, малыш», «Копирует Роналду — типичный фанбой».