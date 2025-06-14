Другие новости14 июня 2025, 01:51 |
363
2
ФОТО. Ламин Ямаль эпично потроллил Роналду в Instagram
Ламин Ямаль против Криштиану Роналду
14 июня 2025, 01:51 |
363
2
17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, один из фаворитов на Золотой мяч, выложил в Instagram фото, вызвавшие волну критики.
На одном он будто подметает улицу, а на другом — стоит рядом с буквой «R», выложенной из листвы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Поклонники увидели в этом намёк на Криштиану Роналду и сочли поступок насмешкой. В комментариях пишут:
«Думает, что он уже Роналду», «Подтяни штаны, малыш», «Копирует Роналду — типичный фанбой».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 июня 2025, 09:20 2
Майк – о Сальвадоре Санчесе
Футбол | 13 июня 2025, 07:32 1
Испанец хочет видеть в команде Роберто Фирмино
Футбол | 13.06.2025, 21:12
Футбол | 14.06.2025, 02:33
Бокс | 13.06.2025, 04:24
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ахаа. Роналду его потролить может покруче. Барса в финале ЛЧ не была уже 11 лет. А у одного Роналду только побед в ЛЧ ПЯТЬ
ця лошара жодного ЗМ не отрима!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2025, 08:08 5
12.06.2025, 07:38 33
13.06.2025, 07:07 2
13.06.2025, 08:25 6
13.06.2025, 07:46 5
13.06.2025, 05:00 4
12.06.2025, 07:26 1
13.06.2025, 03:08