Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ламин Ямаль эпично потроллил Роналду в Instagram
Другие новости
14 июня 2025, 01:51 |
363
2

ФОТО. Ламин Ямаль эпично потроллил Роналду в Instagram

Ламин Ямаль против Криштиану Роналду

14 июня 2025, 01:51 |
363
2
ФОТО. Ламин Ямаль эпично потроллил Роналду в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Криштиану Роналду

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, один из фаворитов на Золотой мяч, выложил в Instagram фото, вызвавшие волну критики.

На одном он будто подметает улицу, а на другом — стоит рядом с буквой «R», выложенной из листвы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники увидели в этом намёк на Криштиану Роналду и сочли поступок насмешкой. В комментариях пишут:

«Думает, что он уже Роналду», «Подтяни штаны, малыш», «Копирует Роналду — типичный фанбой».

По теме:
Этот топ-футболист перейдет в Барселону? Ямаль выложил с ним фото
ФОТО. Нападающий киевского Динамо балует возлюбленную дорогими подарками
ВИДЕО. У звезды Реала новый спонсорский контракт
фото lifestyle Ламин Ямаль Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Барселона сборная Испании по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Золотой мяч
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13 июня 2025, 09:20 2
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»

Майк – о Сальвадоре Санчесе

Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал
Футбол | 13 июня 2025, 07:32 1
Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал
Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал

Испанец хочет видеть в команде Роберто Фирмино

Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Футбол | 13.06.2025, 21:12
Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он дал нам выпить 0,5 пива и это помогло»
Футбол | 14.06.2025, 02:33
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он дал нам выпить 0,5 пива и это помогло»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он дал нам выпить 0,5 пива и это помогло»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Бокс | 13.06.2025, 04:24
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Ахаа. Роналду его потролить может покруче. Барса в финале ЛЧ не была уже 11 лет. А у одного Роналду только побед в ЛЧ ПЯТЬ
Ответить
+2
Saar
ця лошара жодного ЗМ не отрима!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 5
Бокс
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 33
Футбол
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
13.06.2025, 07:07 2
Теннис
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 6
Футбол
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 5
Бокс
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 4
Футбол
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
12.06.2025, 07:26 1
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем