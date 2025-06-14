ВИДЕО. Джорджина Родригес беременна? Невеста Роналду вызвала подозрение

Джорджина Родригес на финале Лиги наций в обтягивающем платье вызвала слухи о беременности.

В сети обратили внимание на ее руку на животе, что усилило предположения о еще одном ребенке от Криштиану Роналду.

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У пары уже есть две дочери, близнецы и старший сын с неизвестной матерью.

Они не комментируют ситуацию, а поклонники ждут официального подтверждения или опровержения.