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  4. ВИДЕО. Джорджина Родригес беременна? Невеста Роналду вызвала подозрение
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14 июня 2025, 01:16 |
105
1

ВИДЕО. Джорджина Родригес беременна? Невеста Роналду вызвала подозрение

Джорджина Родригес снова вызвала слухи о беременности

14 июня 2025, 01:16 |
105
1
ВИДЕО. Джорджина Родригес беременна? Невеста Роналду вызвала подозрение
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес на финале Лиги наций в обтягивающем платье вызвала слухи о беременности.

В сети обратили внимание на ее руку на животе, что усилило предположения о еще одном ребенке от Криштиану Роналду.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

У пары уже есть две дочери, близнецы и старший сын с неизвестной матерью.

Они не комментируют ситуацию, а поклонники ждут официального подтверждения или опровержения.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Александр Бондарь
Нехер езьдить по всяким лигам наций.Джоржину кто то надул.
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