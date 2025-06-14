Арда ТУРАН: «Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо»

Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, что ему нравится на футбольном поле:

«Пас, реакция и смелость на поле – три вещи, которые мне нравятся. Больше всего я ненавижу... Когда игрок комментирует негативные моменты – это не его работа. Это моя работа – комментировать негативные моменты. Игроки должны превращать негатив в позитив, чтобы помочь своим друзьям.

Если мы потеряем концентрацию, мы будем бегать больше – так что мы не потеряем концентрацию. Проблема концентрации – я с этим не согласен. И тяжелая работа.

Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо. Если у вас есть Месси – у вас есть преимущество, но если у вас нет Месси – вы будете бегать. Даже я буду бегать больше».