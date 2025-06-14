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  4. Арда ТУРАН: «Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо»
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 01:14 | Обновлено 14 июня 2025, 01:17
42
1

Арда ТУРАН: «Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо»

Новый наставник Шахтера рассказал, что ему нравится на футбольном поле

14 июня 2025, 01:14 | Обновлено 14 июня 2025, 01:17
42
1
Арда ТУРАН: «Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо»
ФК Шахтер. Арда Туран

Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, что ему нравится на футбольном поле:

«Пас, реакция и смелость на поле – три вещи, которые мне нравятся. Больше всего я ненавижу... Когда игрок комментирует негативные моменты – это не его работа. Это моя работа – комментировать негативные моменты. Игроки должны превращать негатив в позитив, чтобы помочь своим друзьям.

Если мы потеряем концентрацию, мы будем бегать больше – так что мы не потеряем концентрацию. Проблема концентрации – я с этим не согласен. И тяжелая работа.

Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо. Если у вас есть Месси – у вас есть преимущество, но если у вас нет Месси – вы будете бегать. Даже я буду бегать больше».

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Александр Бондарь
Что то он много говорит.
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