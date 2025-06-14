Арда ТУРАН: «Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо»
Новый наставник Шахтера рассказал, что ему нравится на футбольном поле
Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, что ему нравится на футбольном поле:
«Пас, реакция и смелость на поле – три вещи, которые мне нравятся. Больше всего я ненавижу... Когда игрок комментирует негативные моменты – это не его работа. Это моя работа – комментировать негативные моменты. Игроки должны превращать негатив в позитив, чтобы помочь своим друзьям.
Если мы потеряем концентрацию, мы будем бегать больше – так что мы не потеряем концентрацию. Проблема концентрации – я с этим не согласен. И тяжелая работа.
Мы можем играть плохо, но мы не можем бегать плохо. Если у вас есть Месси – у вас есть преимущество, но если у вас нет Месси – вы будете бегать. Даже я буду бегать больше».
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