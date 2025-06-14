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14 июня 2025, 01:04 |
215
3

ФОТО. Футболист Шахтера показал ювелирные украшение, которые он купил

Кауан Элиас впечатлил украшениями

14 июня 2025, 01:04 |
215
3
ФОТО. Футболист Шахтера показал ювелирные украшение, которые он купил
Instagram. Кауан Элиас

Футболист «Шахтёра» Кауан Элиас показал в Instagram ювелирные изделия, выполненные на его заказ.

Особое внимание привлекла коробка с логотипом клуба и цепочка с подвеской в виде буквы «К».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Изготовлением украшений занимается компания «PtZ», которая сотрудничает с колумбийским футболистом Ричардом Риосом.

Украшения выглядят очень красиво.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Александр Бондарь
Год или два назад кто то из футболистов Барсы выебы.... . Ночью в дом залезли,это у них войны нет. Ну ну
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0
Александр Бондарь
А где кольцо в нос.
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0
avk2307
, особенно К *
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0
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