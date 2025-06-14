Другие новости14 июня 2025, 01:04 |
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ФОТО. Футболист Шахтера показал ювелирные украшение, которые он купил
Кауан Элиас впечатлил украшениями
14 июня 2025, 01:04 |
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Футболист «Шахтёра» Кауан Элиас показал в Instagram ювелирные изделия, выполненные на его заказ.
Особое внимание привлекла коробка с логотипом клуба и цепочка с подвеской в виде буквы «К».
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Изготовлением украшений занимается компания «PtZ», которая сотрудничает с колумбийским футболистом Ричардом Риосом.
Украшения выглядят очень красиво.
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Комментарии 3
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Год или два назад кто то из футболистов Барсы выебы.... . Ночью в дом залезли,это у них войны нет. Ну ну
А где кольцо в нос.
, особенно К *
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