ФОТО. Футболист Шахтера показал ювелирные украшение, которые он купил

Футболист «Шахтёра» Кауан Элиас показал в Instagram ювелирные изделия, выполненные на его заказ.

Особое внимание привлекла коробка с логотипом клуба и цепочка с подвеской в виде буквы «К».

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Изготовлением украшений занимается компания «PtZ», которая сотрудничает с колумбийским футболистом Ричардом Риосом.

Украшения выглядят очень красиво.