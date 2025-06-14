Арда ТУРАН: «Нам очень повезло. Шахтер имеет историческое наследство»

Новый главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, почему согласился возглавить команду горняков:

«На самом деле нам очень повезло, ведь мы приезжаем работать в такой клуб, как Шахтер, который обладает большим историческим наследием. Поэтому мы, тренерский штаб, будем внедрять некоторые детали в это наследие и делать так, чтобы каждый игрок знал, что он – игрок Шахтера, ценный футболист, что он принадлежит к ценному клубу, у которого большая история. Так что, думаю, мы станем хорошей семьей и вместе добьемся очень больших успехов.

Переговоры? Прежде всего самым важным было то, что с первых встреч речь шла только об игре и о том, что происходит на поле. Я люблю говорить о футболе, о деталях. Так что я увидел, что есть интерес к деталям. Второе – на протяжении своей карьеры я был игроком и тренером, который стремился, мечтал о победе. Шахтер также имеет цель, мечту – снова побеждать, всегда. Так что, когда мы разговаривали во время встреч, я увидел, что мы можем снова стать чемпионами Европы с этим клубом, и это был второй и самый важный фактор, который привел меня в Шахтер.

Я изучил Шахтер намного больше, чем вы думаете. Во-первых, когда вы говорите о Шахтере, вы знаете, что это большой клуб, но когда вы углубляетесь и видите реальность, а реальность такова, что это хорошие игроки, хороший клуб, хорошая организация. Да, это большая разница между представлениями и тем, что видишь. И я увидел, что здесь есть большой потенциал, отличная организация и отличные игроки – это привело меня в Шахтер, и я изучал клуб больше, чем вы думаете».