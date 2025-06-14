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14 июня 2025, 00:50 |
255
0

ФОТО. Как отдыхает Рафаэль Надаль. Неожиданное место

Рафаэль Надаль посетил Диснейленд

14 июня 2025, 00:50 |
255
0
ФОТО. Как отдыхает Рафаэль Надаль. Неожиданное место
Instagram. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль с семьей посетил Диснейленд в Париже.

В Instagram он опубликовал фото с Микки-Маусом у замка и поблагодарил парк, выразив надежду на скорый визит.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Париж важен для Надаля — здесь он выиграл Ролан Гаррос рекордные 14 раз.

Недавно на церемонии в честь окончания карьеры ему открыли именную табличку на центральном корте.

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фото Рафаэль Надаль теннис lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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