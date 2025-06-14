Другие новости14 июня 2025, 00:50 |
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ФОТО. Как отдыхает Рафаэль Надаль. Неожиданное место
Рафаэль Надаль посетил Диснейленд
14 июня 2025, 00:50 |
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Рафаэль Надаль с семьей посетил Диснейленд в Париже.
В Instagram он опубликовал фото с Микки-Маусом у замка и поблагодарил парк, выразив надежду на скорый визит.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Париж важен для Надаля — здесь он выиграл Ролан Гаррос рекордные 14 раз.
Недавно на церемонии в честь окончания карьеры ему открыли именную табличку на центральном корте.
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