ФОТО. Как отдыхает Рафаэль Надаль. Неожиданное место

Рафаэль Надаль с семьей посетил Диснейленд в Париже.

В Instagram он опубликовал фото с Микки-Маусом у замка и поблагодарил парк, выразив надежду на скорый визит.

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Париж важен для Надаля — здесь он выиграл Ролан Гаррос рекордные 14 раз.

Недавно на церемонии в честь окончания карьеры ему открыли именную табличку на центральном корте.