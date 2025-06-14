Другие новости14 июня 2025, 00:32 |
584
0
ФОТО. Вот как сейчас выглядит экс-голкипер сборной Англии. Шок
Джо Харта не узнать
14 июня 2025, 00:32 |
584
0
38-летний вратарь Джо Харт завершил карьеру после сезона 2023/24.
Его последним клубом был «Селтик», но большую известность он получил в «Манчестер Сити», где выигрывал чемпионат Англии, Кубок, Суперкубок и Кубок лиги.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно Харта заметили на тренировке перед благотворительным матчем Soccer Aid.
Журналисты обратили внимание на покраснение кожи головы — футболист готовится к пересадке волос.
Операцию планируют провести в Турции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2025, 00:20 0
«Бешикташ» интересуется украинцем
Футбол | 13 июня 2025, 12:38 10
По информации Sport.ua, Дмитрий Чирикал станет новым тренером команды из Полтавы
Волейбол | 13.06.2025, 21:35
Футбол | 13.06.2025, 01:56
Бокс | 13.06.2025, 09:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2025, 07:26 1
12.06.2025, 23:22 5
12.06.2025, 07:38 33
Бокс
13.06.2025, 07:07 2
13.06.2025, 07:46 5
12.06.2025, 05:55 1
12.06.2025, 00:35