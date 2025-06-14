ФОТО. Вот как сейчас выглядит экс-голкипер сборной Англии. Шок

38-летний вратарь Джо Харт завершил карьеру после сезона 2023/24.

Его последним клубом был «Селтик», но большую известность он получил в «Манчестер Сити», где выигрывал чемпионат Англии, Кубок, Суперкубок и Кубок лиги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно Харта заметили на тренировке перед благотворительным матчем Soccer Aid.

Журналисты обратили внимание на покраснение кожи головы — футболист готовится к пересадке волос.

Операцию планируют провести в Турции.