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14 июня 2025, 00:32 |
584
0

ФОТО. Вот как сейчас выглядит экс-голкипер сборной Англии. Шок

Джо Харта не узнать

14 июня 2025, 00:32 |
584
0
ФОТО. Вот как сейчас выглядит экс-голкипер сборной Англии. Шок
Instagram. Джо Харт

38-летний вратарь Джо Харт завершил карьеру после сезона 2023/24.

Его последним клубом был «Селтик», но большую известность он получил в «Манчестер Сити», где выигрывал чемпионат Англии, Кубок, Суперкубок и Кубок лиги.

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Недавно Харта заметили на тренировке перед благотворительным матчем Soccer Aid.

Журналисты обратили внимание на покраснение кожи головы — футболист готовится к пересадке волос.

Операцию планируют провести в Турции.

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Максим Лапченко Источник: Goal.com
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