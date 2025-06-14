Другие новости14 июня 2025, 00:04 |
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ФОТО. Жена футболиста УПЛ продемонстрировала горячую фигуру
Жена Драмбаева похвасталась красотой
14 июня 2025, 00:04 |
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Жена украинского футболиста Александра Драмбаева выложила в Instagram яркое фото в белом купальнике, которое сразу же привлекло внимание подписчиков.
Загорелая кожа, уверенный взгляд и чувственная поза вызвали волну комментариев и лайков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Возлюбленная игрока «ЛНЗ» продемонстрировала впечатляющую фигуру.
Снимки быстро стали популярными в сети.
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