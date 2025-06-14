ФОТО. Жена футболиста УПЛ продемонстрировала горячую фигуру

Жена украинского футболиста Александра Драмбаева выложила в Instagram яркое фото в белом купальнике, которое сразу же привлекло внимание подписчиков.

Загорелая кожа, уверенный взгляд и чувственная поза вызвали волну комментариев и лайков.

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Возлюбленная игрока «ЛНЗ» продемонстрировала впечатляющую фигуру.

Снимки быстро стали популярными в сети.