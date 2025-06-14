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  4. ФОТО. Жена футболиста УПЛ продемонстрировала горячую фигуру
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14 июня 2025, 00:04 |
759
1

ФОТО. Жена футболиста УПЛ продемонстрировала горячую фигуру

Жена Драмбаева похвасталась красотой

14 июня 2025, 00:04 |
759
1
ФОТО. Жена футболиста УПЛ продемонстрировала горячую фигуру
Instagram. Александра Драмбаева

Жена украинского футболиста Александра Драмбаева выложила в Instagram яркое фото в белом купальнике, которое сразу же привлекло внимание подписчиков.

Загорелая кожа, уверенный взгляд и чувственная поза вызвали волну комментариев и лайков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Возлюбленная игрока «ЛНЗ» продемонстрировала впечатляющую фигуру.

Снимки быстро стали популярными в сети.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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KIEWADIM
Джамбаєву повехло, ким бы он не был))
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