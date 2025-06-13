«На своих ногах». Сидорчук признался, почему ушел из киевского Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук признался, почему покинул столичный клуб и перебрался в иностранный чемпионат:

«Я хотел оставаться в глазах партнеров, с кем я играю, в глазах болельщиков... Хотел уйти с «Динамо» играющим футболистом. Я хотел покинуть клуб, чтобы потом не завершать карьеру «сидячим» футболистом.

Я запомнился своим партнерам и болельщикам тем игроком, который ушел на своих ногах. Вот это мне было нужно», – рассказал Сидорчук.

В сентябре 2023 года полузащитник перебрался в чемпионат Бельгии в «Вестерло», где играет и на данный момент. В сезоне 2024/25 Сидорчук провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с бельгийским клубом заканчивается в июне 2026 года.