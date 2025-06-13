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  4. «На своих ногах». Сидорчук признался, почему ушел из киевского Динамо
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 19:27 |
293
0

«На своих ногах». Сидорчук признался, почему ушел из киевского Динамо

Украинский полузащитник рассказал о своем уходе из чемпионата Украины

13 июня 2025, 19:27 |
293
0
«На своих ногах». Сидорчук признался, почему ушел из киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук признался, почему покинул столичный клуб и перебрался в иностранный чемпионат:

«Я хотел оставаться в глазах партнеров, с кем я играю, в глазах болельщиков... Хотел уйти с «Динамо» играющим футболистом. Я хотел покинуть клуб, чтобы потом не завершать карьеру «сидячим» футболистом.

Я запомнился своим партнерам и болельщикам тем игроком, который ушел на своих ногах. Вот это мне было нужно», – рассказал Сидорчук.

В сентябре 2023 года полузащитник перебрался в чемпионат Бельгии в «Вестерло», где играет и на данный момент. В сезоне 2024/25 Сидорчук провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с бельгийским клубом заканчивается в июне 2026 года.

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Динамо Киев Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Вестерло трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Денис Бойко
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