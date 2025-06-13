Рыбакина едет домой. Известна первая полуфинальная пара Лондона

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (WTA 86) переиграла четвертую сеяную Елену Рыбакину (WTA 11) из Казахстана и вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Лондоне.

Немецкая теннисистка десятый раз в карьере одержала победу над соперницей из топ-20 и во второй раз сделала это на турнире в столице Великобритании. В предыдущем раунде она оказалась сильнее Каролины Муховой (WTA 14) из Чехии.

WTA 500 Лондон. Трава. Четвертьфинал

Татьяна Мария (Германия) – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 6:4, 7:6 (7:4)

Для Марии это будет десятый полуфинал на уровне WTA-тура и первый с августа 2023 года. В следующем матче она встретится со второй сеяной – американкой Мэдисон Киз.