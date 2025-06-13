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Клубный чемпионат мира
13 июня 2025, 19:40 |
246
0

РБ Зальцбург определился с игроками, которые едут на Клубный чемпионат мира

Австрийская команда готовится к матчам с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «Реалом»

13 июня 2025, 19:40 |
246
0
РБ Зальцбург определился с игроками, которые едут на Клубный чемпионат мира
РБ Зальцбург

Участие австрийской команды в Клубном чемпионате мира вызвало много вопросов. Конечно, болельщики не понимали, как «РБ Зальцбург» обошел топ-клубы европейских чемпионатов и был включен в список участников.

Дело в том, что «РБ Зальцбург» квалифицировался по рейтингу клубов УЕФА. Согласно этому правилу, от каждой европейской страны на Клубном чемпионате мира может играть не более двух команд. Это помогло «РБ Зальцбургу» оказаться на 18-й строчке в рейтинге и получить путевку на турнир.

«Зальцбург» включили в группу «H» вместе с «Аль-Хиялем» (Саудовская Аравия), «Пачукой» (Мексика) и «Реалом» (Испания).

Главный тренер команды Томас Лех назвал игроков, которые будут выступать на Клубном чемпионате мира:

Вратари: Александер Шлагер, Салко Хамзич, Йонас Крумрай, Кристиан Завишицки

Защитники: Жоан Гаду, Семсон Байду, Якоб Расмуссен, Джон Мелльберг, Янник Шустер, Тим Труммер, Штефан Лайнер, Франц Кратциг

Полузащитники: Мамади Диамбу, Сумаила Диабате, Такуму Кавамура, Мориц Кьергор, Мадс Бидструп, Валентин Зульцбахер, Оскар Глух, Сота Китано, Мусса Ео

Нападающие: Эдмунд Байду, Йорбе Вертессен, Адам Дагим, Петар Ратков, Карим Онисиво, Энрике Агюлар, Доржелес Нене.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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