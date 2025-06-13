ВИДЕО. Трент Александер-Арнольд рассказал о переходе в Реал

Реал провел официальную церемонию презентации Трента Александра-Арнольда в статусе своего нового игрока. Мадридский клуб устроил традиционное мероприятие для статусного новичка.

Трент прошел медосмотр, а затем в сопровождении семьи и девушки посетил базу Реала в Вальдебебасе.

После церемонии Трент принял участие в пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.

Трент Александер-Арнольд рассказал, что был убежден: если бы покинул «Ливерпуль», то перешел бы в мадридский «Реал».