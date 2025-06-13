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  4. ВИДЕО. Трент Александер-Арнольд рассказал о переходе в Реал
Испания
13 июня 2025, 17:55 |
71
0

ВИДЕО. Трент Александер-Арнольд рассказал о переходе в Реал

Англичанин признался, что всегда мечтал играть за мадридскую команду

13 июня 2025, 17:55 |
71
0
ВИДЕО. Трент Александер-Арнольд рассказал о переходе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Реал провел официальную церемонию презентации Трента Александра-Арнольда в статусе своего нового игрока. Мадридский клуб устроил традиционное мероприятие для статусного новичка.

Трент прошел медосмотр, а затем в сопровождении семьи и девушки посетил базу Реала в Вальдебебасе.

После церемонии Трент принял участие в пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.

Трент Александер-Арнольд рассказал, что был убежден: если бы покинул «Ливерпуль», то перешел бы в мадридский «Реал».

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Ливерпуль видео трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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