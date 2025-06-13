Испания13 июня 2025, 17:55 |
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ВИДЕО. Трент Александер-Арнольд рассказал о переходе в Реал
Англичанин признался, что всегда мечтал играть за мадридскую команду
13 июня 2025, 17:55 |
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Реал провел официальную церемонию презентации Трента Александра-Арнольда в статусе своего нового игрока. Мадридский клуб устроил традиционное мероприятие для статусного новичка.
Трент прошел медосмотр, а затем в сопровождении семьи и девушки посетил базу Реала в Вальдебебасе.
После церемонии Трент принял участие в пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов.
Трент Александер-Арнольд рассказал, что был убежден: если бы покинул «Ливерпуль», то перешел бы в мадридский «Реал».
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