Черноморец готовится к Первой лиге: клуб подпишет опытного хавбека

Вылетев из Премьер-лиги, одесский «Черноморец» потерял уже как минимум полтора десятка футболистов, задействованных в сезоне 2024/25. У тренерского штаба «моряков» возникла необходимость заполнить вакантные места другими игроками.

Как стало известно Sport.ua, одним из тех, кто может получить футболку перволигового клуба, является 27-летний полузащитник Владислав Хамелюк. Предыдущим местом его работы была черновицкая «Буковина», цвета которой он защищал последние полтора сезона.

В свое время Хамелюк уже выступал в «Черноморце». В главной команде Одессы он дебютировал в сезоне 2017/18, а оставил ее во время зимнего антракта сезона 2020/21, отправившись в донецкий «Олимпик».

Кроме уже упомянутых «Буковины», «Черноморца» и «Олимпика» Хамелюк играл также во Львове, белорусском Динамо (Брест), литовской Йонаве и черкасском ЛНЗ.