Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец готовится к Первой лиге: клуб подпишет опытного хавбека
Украина. Первая лига
13 июня 2025, 17:42 |
328
0

Черноморец готовится к Первой лиге: клуб подпишет опытного хавбека

Команде предстоит большая трансферная работа

13 июня 2025, 17:42 |
328
0
Черноморец готовится к Первой лиге: клуб подпишет опытного хавбека
ФК ЛНЗ. Владислав Хамелюк

Вылетев из Премьер-лиги, одесский «Черноморец» потерял уже как минимум полтора десятка футболистов, задействованных в сезоне 2024/25. У тренерского штаба «моряков» возникла необходимость заполнить вакантные места другими игроками.

Как стало известно Sport.ua, одним из тех, кто может получить футболку перволигового клуба, является 27-летний полузащитник Владислав Хамелюк. Предыдущим местом его работы была черновицкая «Буковина», цвета которой он защищал последние полтора сезона.

В свое время Хамелюк уже выступал в «Черноморце». В главной команде Одессы он дебютировал в сезоне 2017/18, а оставил ее во время зимнего антракта сезона 2020/21, отправившись в донецкий «Олимпик».

Кроме уже упомянутых «Буковины», «Черноморца» и «Олимпика» Хамелюк играл также во Львове, белорусском Динамо (Брест), литовской Йонаве и черкасском ЛНЗ.

По теме:
Президент Ворсклы прояснил ситуацию с будущим клуба
ВИДЕО. Трент Александер-Арнольд рассказал о переходе в Реал
Второлиговый ФК Ужгород усилится двумя экс-игроками Миная
Черноморец Одесса Владислав Хамелюк трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов
Футбол | 13 июня 2025, 16:29 0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал хавбека-рекордсмена за 45 миллионов

Мастантуоно получил контракт на шесть лет

Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ
Футбол | 13 июня 2025, 14:59 5
Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ
Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ

Вирц перейдет в новую команду на следующей неделе

Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Теннис | 13.06.2025, 07:07
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Футбол | 12.06.2025, 18:30
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Футбол | 13.06.2025, 08:25
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 4
Бокс
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
12.06.2025, 07:26 1
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
11.06.2025, 20:17 6
Футбол
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
12.06.2025, 00:40 2
Футбол
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем