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ATP
13 июня 2025, 19:57 | Обновлено 13 июня 2025, 20:00
246
0

В полуфиналах Штутгарта сыграют все первые четыре номера турнирного посева

Оже-Альяссим остановил победную серию немецкого вундеркинда Джастина Энгеля

13 июня 2025, 19:57 | Обновлено 13 июня 2025, 20:00
246
0
В полуфиналах Штутгарта сыграют все первые четыре номера турнирного посева
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Определились все участники полуфинальных поединков на травяном турнире АТР 250 в Штутгарте, Германия.

Четвертьфинальные матчи прошли без сенсаций и в полуфиналах сыграют все первые четыре номера турнирного посева.

Первая ракетка турнира Александр Зверев обыграл американца Брэндона Накашиму, сохранив идеальный баланс в личных встречах с соперником, а Бен Шелтон без проблем разобрался с чехом Иржи Легечкой.

Канадец Феликс Оже-Альяссим остановил победную серию немецкого вундеркинда Джастина Энгеля. 23-летний Оже-Альяссим, претендующий на третий титул в сезоне, подал 18 эйсов и выиграл 86% очков на первой подаче (по данным Infosys ATP Stats), выйдя в шестой полуфинал на траве на уровне ATP-тура.

В полуфинале канадский теннисист встретится со вторым сеяным – американцем Тейлором Фритцем. Тот в свою очередь обыграл венгерского квалифайера Мартоне Фучовича всего за 77 минут. Фритц ранее уже добивался успехов на траве, выиграв турнир в Истборне в 2019, 2022 и 2024 годах.

АТР 250 Штутгарт. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Брендон Накашима (США) [6] – 7:5, 6:4

Бен Шелтон (США) [3] – Иржи Легечка (Чехия) [8] – 6:4, 6:4

Джастин Энгель (Германия) [WC] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [4] – 6:7 (3:7), 3:6

Мартон Фучович (Венгрия) [Q] – Тейлор Фритц (США) [2] – 3:6, 4:6

АТР 250 Штутгарт. Полуфинальные пары

Александр Зверев [1] – Бен Шелтон [3]

Феликс Оже-Альяссим [4] – Тейлор Фритц [2]

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ATP Штутгарт Александр Зверев Бен Шелтон Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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