СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Испания U-19 – Дания U-19
ФУТБОЛ
21:00 Румыния U-19 – Черногория U-19
Теннис
18:00 Цинь Вень Чжен – Эмма Радукану
Волейбол
23.30 Украина – Куба
Киберспорт. CS2
21.30 Team Spirit – NAVI
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