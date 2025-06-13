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13 июня 2025, 16:36 | Обновлено 13 июня 2025, 16:37
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 июня 2025, 16:36 | Обновлено 13 июня 2025, 16:37
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Испания U-19 – Дания U-19

Ggbet 1.76 – 3.76 – 4.78

ФУТБОЛ

21:00 Румыния U-19 – Черногория U-19

Ggbet 1.64 – 4.33 – 4.76

Теннис

18:00 Цинь Вень Чжен – Эмма Радукану

Ggbet2.25 – 1.65

Волейбол

23.30 Украина – Куба

Ggbet2.6 – 1.47

Киберспорт. CS2

21.30 Team Spirit – NAVI

Ggbet1.34 – 3.25

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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