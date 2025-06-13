СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июня

В пятницу, 13 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Испания U-19 – Дания U-19

1.76 – 3.76 – 4.78

ФУТБОЛ

21:00 Румыния U-19 – Черногория U-19

1.64 – 4.33 – 4.76

Теннис

18:00 Цинь Вень Чжен – Эмма Радукану

2.25 – 1.65

Волейбол

23.30 Украина – Куба

2.6 – 1.47

Киберспорт. CS2

21.30 Team Spirit – NAVI

1.34 – 3.25

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