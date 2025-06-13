Людмила Киченок завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в Лондоне
Украинка вместе с Эрин Рутлифф уступили тандему Мухаммад / Схюрс
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступление в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
В полуфинале украинка вместе с третьей ракеткой мира Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в двух сетах уступили четвертому сеяному тандему Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 58 минут.
WTA 500 Лондон. Пары. Трава. Полуфинал
Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [4] – 1:6, 2:6
Для Киченок и Рутлифф – это был первый совместный турнир, тогда как Мухаммад и Схюрс уже выиграли в этом сезоне парный трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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