Людмила Киченок завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в Лондоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступление в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В полуфинале украинка вместе с третьей ракеткой мира Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в двух сетах уступили четвертому сеяному тандему Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 58 минут.

WTA 500 Лондон. Пары. Трава. Полуфинал

Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [4] – 1:6, 2:6

Для Киченок и Рутлифф – это был первый совместный турнир, тогда как Мухаммад и Схюрс уже выиграли в этом сезоне парный трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).