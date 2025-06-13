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Англия
13 июня 2025, 17:18 | Обновлено 13 июня 2025, 17:28
976
0

Цена – 100 млн евро. Челси, Ливерпуль и МЮ сражаются за одного форварда

Айнтрахт ждет предложения по Экитике

13 июня 2025, 17:18 | Обновлено 13 июня 2025, 17:28
976
0
Цена – 100 млн евро. Челси, Ливерпуль и МЮ сражаются за одного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

По информации Sky Sports, в борьбу за форварда Айнтрахта Франкфурт Уго Экитике включился не только Челси, но и Ливерпуль вместе с Манчестер Юнайтед.

При этом известно, что немецкий клуб хочет получить за игрока 100 миллионов евро и не готов начинать переговоры о снижении суммы. 22-летний игрок имеет еще четыре года по контракту.

При этом МЮ этим летом уже подписал форварда Матеуса Кунью и интересуется альтернативным вариантом – нападающим Брентфорда Брианом Мбемо.

Экетике в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.

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Уго Экитике Ливерпуль Челси Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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