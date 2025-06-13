Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на четырех футболистов U-21

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы U-21, в котором встретились сборные Украины и Дании. Подопечные Унаи Мельгосы не сумели одолеть соперника и проиграли со счетом 2:3.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об игре «сине-желтых», а также назвал футболистов, которых нужно вызвать во взрослую сборную, которой руководит Сергей Ребров:

– Удалось ли Рубчинскому хотя бы немного заменить Ярмолюка, который относительно недавно присоединился к лагерю молодежной сборной Украины, приехав из «Брентфорда»?

– Да нет. Это футболисты немного разных уровней. Ярмолюк – основной игрок «Брентфорда» и уже футболист национальной сборной Украины. Не знаю, насколько серьезное повреждение у него было, что его выпустили только на замену, но как есть.

Ярмолюк – игрок для первой сборной. Так же я считаю, что для национальной команды уже подходят Очеретько, Бражко, Батагов. Надо обратить на них внимание, – считает Маркевич.