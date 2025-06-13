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  4. Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на четырех футболистов U-21
Молодежные турниры
13 июня 2025, 23:15 |
823
2

Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на четырех футболистов U-21

Именитый украинский тренер выделил Батагова, Очеретько, Ярмолюка и Бражко

13 июня 2025, 23:15 |
823
2
Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на четырех футболистов U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы U-21, в котором встретились сборные Украины и Дании. Подопечные Унаи Мельгосы не сумели одолеть соперника и проиграли со счетом 2:3.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об игре «сине-желтых», а также назвал футболистов, которых нужно вызвать во взрослую сборную, которой руководит Сергей Ребров:

– Удалось ли Рубчинскому хотя бы немного заменить Ярмолюка, который относительно недавно присоединился к лагерю молодежной сборной Украины, приехав из «Брентфорда»?

– Да нет. Это футболисты немного разных уровней. Ярмолюк – основной игрок «Брентфорда» и уже футболист национальной сборной Украины. Не знаю, насколько серьезное повреждение у него было, что его выпустили только на замену, но как есть.

Ярмолюк – игрок для первой сборной. Так же я считаю, что для национальной команды уже подходят Очеретько, Бражко, Батагов. Надо обратить на них внимание, – считает Маркевич.

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Мирон Маркевич сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Дания Евро-2025 U-21 Владимир Бражко Арсений Батагов Олег Очеретько Егор Ярмолюк
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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avk2307
тут Маркевич не помилився. Ну от порівняйте Очеретько та Назарину? Бондаря і Батагова ? А кого викликають?
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0
gvs58
Мирон Богданович - ось тренер, який зміг би створити конкурентно спроможну команду. Ребров? Він непоганий тренер, але... не рівня збірної. А ще є Григорчук. Але ми дивимось на заслуги футболіста. А це не є запорукою успішного тренера!
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