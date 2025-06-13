Какой будет новая эра в Мадриде с Хаби Алонсо?

После блестящего чемпионского сезона «Байера», в котором «фармацевты» не проиграли ни одного матча на внутренней арене, добыв еще и Кубок Германии, а затем и Суперкубок, на наставника леверкузенской команды Хаби Алонсо выходили его бывшие клубы – «Ливерпуль» и «Бавария». Хотели ангажировать. Но баск отказал. Дескать, очень хотел попробовать свои силы во главе «Байера» в Лиге чемпионов.

Но молва уже тогда была уверена, что Алонсо задержится в Леверкузене еще на год по той простой причине, что спустя год он вернется в еще одну свою бывшую команду. В «Мадрид». Чтобы возглавить ее после эпохи Карло Анчелотти.

Молва оказалась права. Эпоха Карло Анчелотти в «Реале» завершилась. Карлетто в ушедшем сезоне не выиграл ни одного титула на внутренней арене, а Суперкубок УЕФА вряд ли может считаться хотя бы слабеньким утешением.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо и Флорентино Перес

Тем не менее, Анчелотти останется самым титулованным тренером в истории «Реала». И когда итальянец уходил из мадридского клуба, за ним лили слезы не только болельщики на «Сантьяго Бернабеу», но и всплакнул сам Флорентино Перес, что с ним случается крайне редко.

«Реал» при Анчелотти не запомнился приверженцем определенной схемы. Скорее наоборот: при нем команда исповедовала тот самый пресловутый «разумный хаос», а главной добродетелью Карло было умение договариваться. И со своими подопечными, и с Флорентино.

Теперь дон Карло будет демонстрировать свои добродетели на новом месте. А в «Реале» начнется, без преувеличения, новая эра. И эта эра будет, несомненно, новой в любом случае. То есть, без разницы особой, удастся ли сменщику Анчелотти вернуть «Реал» на победную поступь, или не удастся. Потому что в этой связи новая эра касается не столько того, что в «Мадрид» пришел один из самых перспективных европейских тренеров, а в первую очередь потому, что игровое лицо «сливочных» в силу естественных причин в новом сезоне изменится весьма заметно.

***

В прошлом сезоне «Реал» покинул Тони Кроос. Найти хотя бы подобную немцу замену в «Мадриде» пока что не смогли. После сезона нынешнего мадридский суперклуб покинул Лука Модрич, хоть Хаби Алонсо и пытался переубедить Переса, чтобы хорват остался еще на один сезон.

Не переубедил. Босс «Мадрида» отрезал, что теперь у его команды начинается новая история. И новую историю должны писать новые лица. Флорентино имел полное право так считать. И так учинять. И теперь очень интересно и интригующе, насколько новый главный тренер впишется в понимание новой эры «Мадрида».

В этой связи нужно понимать, что Анчелотти и Алонсо – разные тренеры. С отличительным подходом. Подходом и к игровой модели, и к своей непосредственной роли.

Как было сказано выше, Анчелотти опирался, прежде всего, на свой громадный опыт. И не менее громадный авторитет. Этого, с небольшими оговорками, оказалось достаточно, чтобы громоздкая командная машина работала.

Хаби Алонсо только в начале тренерского пути, поэтому о подобном опыте ему еще мечтать и мечтать. И поэтому весьма интересно, как сложатся отношения у нового рулевого «Реала» с его звездными подопечными. Да, Хаби не так давно сам был звездой «Реала» в бытность футболистом, но сможет ли он контролировать раздевалку в бытность тренером?

Еще один вопрос в этой части – сможет ли Хаби Алонсо разговаривать на равных с Флорентино Пересом? В том смысле, сможет ли новый тренер требовать у всесильного президента клуба нужных ему игроков? Если правда то, что Алонсо хотел оставить Модрича, но не был услышан (а в этом сомневаться не приходится), то не исключено, что и в дальнейшем услышан не будет.

И тогда может получиться то, что получилось в последний сезон Анчелотти на «Бернабеу»: придется рассчитывать лишь на внутренние резервы (естественно, не считая приход в команду Мбаппе, хотя этот трансфер был главной целью скорее клубного босса, а не тренера). Резервы эти, без сомнения, очень высокого уровня, однако уход упомянутых выше Крооса и Модрича, а еще чуть раньше Каземиро, наталкивает на прозрачную мысль, что команда нуждается в новой крови. Особенно в средней линии. Получит ли команда эту новую кровь? Ну, будем смотреть по активности «Мадрида» в грядущее трансферное окно.

Не менее интересен момент и касаемо непосредственно нового наставника «сливочных». Что бы кто ни говорил, но по факту получается так, что Алонсо приверженец схемы с тремя центрбеками и атакующими краями. И вот в этом смысле судьба новой эры «Реала» видится чертовски интересной.

Ведущее испанское спортивное издание – Marca – уведомило своих читателей о том, что в новом сезоне «Реал» будет играть по схеме 3-4-3 (или 3-4-2-1). Дескать, в определенных моментах Хаби может сыграть и в четыре защитника, но в целом доминирующей будет именно та формация, которую, как правило, он использовал в Леверкузене.

Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

***

И это очень интересно еще и потому, что латерали – настоящая беда нынешнего «Мадрида». Да, беда эта, прежде всего, в отсутствии из-за сложной травмы Карвахаля. Но дело ведь еще и в том, что Дани тоже в ближайшее время намерен повесить бутсы на гвоздь. К тому же, иные фланговые защитники – Менди, Фран Гарсия и Васкес – по разным причинам не могут дотягивать до топового уровня.

А коль так, то Хаби придется порядком поломать голову, как решить эту проблему. С одной стороны, для решения этой проблемы и был переманен из «Ливерпуля» Трент. А вот кого на противоположный фланг ставить? Кого-то из не топовых? Или Альваро Каррераса из «Бенфики», трансфер которого якобы уже на мази?

Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Не так все просто обстоит дело и с возможной троицей центрбеков. Не зря ведь был куплен у «Борнмута» высоченный Дин Хейсен (рост парня – 197 см). Этот натурализованный испанец отлично двигает мяч обеими ногами и классно играет головой. Наверняка Алонсо будет ставить на него.

А кто окажется рядом? Рюдигер, Милитаю или, все же, Алаба? Но первые двое постоянно в лазарете, а австрийца якобы хотят продать. Продать, а на его место купить еще одного центрального оборонца?

Относительно средней линии грядущая ситуация выглядит еще более запутанной. Кем заменять Крооса и Модрича? Выходить на рынок, или подтягивать молодежь? Того же Гюлера, например. В Леверкузене Хаби зарекомендовал себя как умелый специалист по работе, как раз, с молодежью. И со звездами не первой величины. Но то – всего лишь Леверкузен. Пускай уже и не «Неверкузен», однако все равно не континентальный гранд. А тут – лучшая команда мира.

Лучшая команда мира пыталась «переделать» Беллингема на Крооса. Не получилось. Британец не любить играть с глубины, и не будет так играть. Посему нужно выбирать новую «восьмерку» либо из Камавингы, Тчуамени, Вальверде или Браима Диаса, либо, опять-таки, выходить на трансферный рынок. А выходить на трансферный рынок в этом случае – это потратить порядка сто миллионов евро. Пойдет ли на это Перес?

В принципе, из вышеупомянутого квартета лишь Браим Диас не является настоящей звездой уровня новой эры «Реала», а остальные трое – игроки потрясающего уровня. Но дело в том, что при новой схеме всех троих придется перепрофилировать. Перепрофилировать Беллингема не получилось…

Ну и, наконец-то, нападение. Понятное дело, все будет строиться вокруг Мбаппе. Тут не нужно быть провидцем. Но кто будет его партнерами по атаке? Если Винисиус, то бразильца придется ставить на правый фланг, а он тяготеет к левому. О Родриго вообще говорят как об «отрезанном ломте». Дескать, тот обижается на свою незавидную роль в команде и готов уйти. И если это обстоит именно так, то тогда «Мадриду» снова нужно выходить на рынок. И снова тратить сотню миллионов. Или, все же, Хаби сделает ставку на молодежь – в этом случае Эндрика – и не прогадает?

В общем, как видим, новый «Реал» – сплошная загадка. Впрочем, как и новый Хаби Алонсо. В Леверкузене, ни много, ни мало, в его честь назвали улицу. А что в его честь назовут в Мадриде?