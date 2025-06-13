Ривер Плейт зажжет, а Ювентус провалится. Прогнозы на клубный ЧМ

Кто-то считает клубный ЧМ турниром, не заслуживающим внимания. Кто-то, но не букмекер. Линия – большая, как и должно быть перед любым значимым соревнованием. Здесь и результаты каждой из групп, и квалификация команд в разные этапы, и вопросы о бомбардирах – множество вариантов. Но с ними вы можете и сами ознакомиться на сайте любой букмекерской конторы. В этом тексте – только «избранные» события. Те, коэффициенты на которые слишком велики. ЧМ вот-вот стартует, поэтому сейчас прекрасный момент для прогнозирования его итогов. Этим я и буду заниматься в данном материале, но с единственным уточнением: буду игнорировать совершенно очевидные события. Минимальный коэффициент в статье – 1.55, почти все – 2+, самый большой (риск, конечно) – 18. Для сохранения интриги пойду от наиболее вероятных событий к наименее вероятным.

Интер Майами не выйдет из группы, кф. 1.55

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Я буду болеть за Месси на этом турнире. Хочу, чтобы у него лично все получилось, потому что его период карьеры в МЛС недооценивают. Он важен для страны, для лиги, а еще – до сих пор результативен. У него 17 голевых действий в МЛС, в недавнем июньском поединке – 2+3 за 90 минут. Лео готов к ЧМ, но... команда не очень. В прошлом году «Интер» играл товарищеский матч против «Аль-Насра» – и уступил 0:6. И это против команды из Азии, в составе которой достаточно ветеранов. Представьте, что было бы против соперников, которые играют в более интенсивных лигах. Хотя даже представлять не нужно: все покажет ЧМ. В группе с «Интером», кроме африканского «Аль-Ахли», еще «Палмейрас» и «Порту». Здесь нет топ-команды, но и совсем слабой – тоже. Европейский и латиноамериканский футбол – точно быстрее американского, а египтяне просто опытнее: это их 10-е участие в клубном ЧМ. Я верю, что Месси хорошо проявит себя и забьет гол-два, но команда физически не вытянет.

ПСЖ выиграет группу, кф. 1.7

Дембеле на групповом этапе не сыграет. Возможно, поэтому коэффициент на данное событие относительно высокий. А кто вообще должен выиграть этот квартет, если не парижане? «Ботафого» и «Сиэтл» отбрасываем, остается только «Атлетико». Мадридцы за этот сезон провели против «Реала» и «Барселоны» 9 очных встреч – и победили только дважды. Один раз – только из-за лучшей реализации, второй – напрасно, ведь потом все испортили поражением в серии пенальти. Вот так команда играет против лучших клубов страны. Почему же тогда должна переиграть лучшую в Европе? «ПСЖ» даже без Дембеле (травма, вернется к плей-офф) выглядит мощно. Усмана заменит Барколя. Или Рамуш. Может, еще кто-то. Это неважно. Важнее другое: даже при условии ничьей между французами и испанцами в первом туре, очень вероятно, первое место в группе займет именно «ПСЖ». Потому что «Атлетико» регулярно теряет очки из-за ничьих со слабыми соперниками, а команда Энрике, если понадобится, набьёт лучшую разницу голов. Квартет В без интриги.

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Аль-Хиляль займет 1-2 место в группе, 2.1

Среди неевропейских команд эта имеет один из самых дорогих составов. И не просто так, ведь здесь немало звезд. Причем даже есть определенный баланс между линиями. Вратарь – Боно, защитники – Кулибали, Лоди, Канселу, хавы – Невеш и Милинкович-Савич, нападающий – Митрович. А еще есть местные звезды, которые отличились в составе национальной команды Саудовской Аравии на последнем ЧМ. Т.е. есть те, кто потянет уровень клубного ЧМ. К тому же, для многих футболистов это шанс доказать, что они выбрали СА для продолжения карьеры не только из-за денег, что СА – это не футбольная пенсия. «Аль-Хиляль» захочет поразить мир. Для этого команда, кстати, еще и Индзаги подписала на прошлой неделе. Сделает ли Симоне «Аль-Хиляль» сильнее сразу? Нет. Однако его тренерские решения действительно могут помочь. Даже одна выверенная замена способна перевернуть игру. Не каждый тренер на турнире может похвастаться тем, что руководил командой в финале ЛЧ. А Индзаги это делал дважды. Чтобы выйти из группы, достаточно опередить скромные «Пачуку» и «Зальцбург».

Атлетико сыграет в четвертьфинале, кф. 2.25

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В абзаце о «ПСЖ» я несколько раскритиковал «Атлетико», в основном – за неудачные результаты в топ-матчах сезона. Все так. Однако для квалификации в четвертьфинал не нужно побеждать сильнейших оппонентов. Путь так-то прост. В группе нестрашные «Ботафого» и «Сиэтл», а затем – первое место квартета А, где «Палмейрас», «Порту», «Аль-Ахли» и американский «Интер». Здесь нет тех, кто имеет состав сильнее состава «Атлетико». Надо будет просто взять свое. В группе можно даже с кем-то вничью сыграть, в плей-офф на то, чтобы забить победный гол, будет не 90 – а все 120 минут. Еще интересный момент: некоторые команды поедут на ЧМ «отдыхать», готовиться к новому сезону. Потому что они что-то выиграли весной. Или прошлой весной. Хоть что-то за последние годы. А вот «Атлетико» – нет. Это команда без трофеев. Симеоне в клубе больше десятилетия, но за все это время мадридцы дважды победили в ЛЛ, в ЛЧ – ни разу. В среднем больше 6 лет на большой трофей… Команда голодна до титулов, поэтому «простых» оппонентов пройти сможет.

Реал Мадрид, Ман Сити, Бавария и ПСЖ – в 1/2 финала, кф. 1.9, 2.4, 2.5 и 2.5

Считаю, что будет правильным объединить эти события в один абзац. Это 4 разных ставки. А еще эта четверка команд – главные фавориты у букмекера. Так что да, вы все правильно поняли: я просто признаю, что последний полностью прав в своей оценке. Серьезно, разве этот вариант не является наиболее вероятным? Если «Реал» опередит в группе «Аль-Хиляль», «Бавария» – «Бенфику», «Ман Сити» – «Ювентус», а «ПСЖ» – «Атлетико», то названная в самом начале четверка команд точно не пересечется между собой вплоть до полуфинала. Следовательно, им достаточно просто не проиграть точно более слабым по сравнению с ними оппонентам. Сильнейшие из претендентов – «Атлетико» и «Челси». Первый не очень часто выигрывает в крупных матчах, второй все еще достаточно сырой – может конкурировать, но не выигрывать у лучших, когда те достаточно сильно мотивированы (а те будут на последних стадиях плей-офф). При условии одинаковой ставки на каждого из фаворитов будет достаточно квалификации в полуфинал хотя бы двух, чтобы выйти в плюс.

Ривер Плейт выиграет группу Е, кф. 3.25

Ривер Плейт сыграет в четвертьфинале, кф. 3.3

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Сразу скажу: я не считаю, что «Ривер Плейт» является сильнейшей командой из неевропейских на турнире. Однако именно он, вероятно, станет единственной неевропейской командой в четвертьфинале. Потому что жребий. Группа – комичная. Там «Монтеррей» и «Урава» – мексиканцы и японцы, которых один из главных топов левого полушария должен побеждать без проблем. Еще есть миланский «Интер», но уже без Индзаги – и это проблема. Мы увидели уровень состава команды в финале ЛЧ, когда Симоне не мог заменить уставших Мартинеса и Тюрама, потому что на скамейке не было никого, кто мог бы хоть немного помочь. Уставшие футболисты, короткая скамейка запасных, тренер-ноунейм (13 матчей был главным в «Парме» – одержал только 3 победы) – «Интер» может провалиться. Выйдет из группы, но где-то точно потеряет очки, и «Ривер Плейт» этим воспользуется. Тогда аргентинцы выйдут на 2-е место группы F, где все слабее «Боруссии». Худший вариант – тот же Дортмунд или «Флуминенсе». Шансы будут. Да и сам «Ривер», если учитывать только основное время, сейчас на 17-матчевой серии без поражений во всех турнирах...

Ювентус не выйдет из группы, кф. 4.95

Пошли сильно рискованные варианты. Однако шанс на провал туринцев точно значительно выше, чем считает букмекер. Вспомните, как завершала сезон команда. Назначила Тудора вместо Мотты – и не помогло. На момент прихода нового тренера «синьора» уже опережала «Рому» и «Лацио», поэтому Тудор просто не растерял преимущество над ними. Это и все достижения. Когда нужно было выигрывать, он не выигрывал – 3 победы в последних 6 турах. К тому же, почти все победы одержаны в Турине, вне его – только одна с 5-и попыток. С Тудором команда выиграла за пределами родного города только у «Венеции» (3:2) – коллектива, который вылетел в Серию В. Результатов нет. Игры – тоже. А еще сам Тудор конфликтный, поэтому в какой-то момент все сгорит. Может, уже во время ЧМ. В группе есть сильный «Сити» и слабый «Видад», которые точно займут первое и четвертое места в квартете соответственно. Конкурент «Юве» – «Аль-Айн», который в прошлом сезоне выиграл азиатскую ЛЧ. А как! Победил на пути к финалу и «Аль-Наср», и «Аль-Хиляль». То есть более сильных переигрывать умеет. Может повторить.

Лучший бомбардир – Мбаппе, кф. 5

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Чуть позже я предложу более рискованный и романтичный вариант бомбардира, а пока – очевидный. Мбаппе – лучший в мире прямо сейчас. У него 14 голевых действий в последних 8 матчах, в каждом – хотя бы 1 забитый мяч. На отрезке он играл и за «Реал», и за сборную Франции, против слабаков и против «Барселоны» – и все равно отличался. Его не остановить. А здесь новый тренер, большой турнир – надо произвести впечатление и показать класс. Но я бы хотел апеллировать не столько мастерством самого Килиана, сколько фактом простоты группы. Есть «Аль-Хиляль» – хорошо. Но «Зальцбург» и «Пачука» – совсем не уровень. Австрийцы в этом сезоне проиграли 7 из 8 матчей на этапе лиги ЛЧ, второй раз подряд уступили в чемпионской гонке «Штурму». Мексиканцы были на коне год назад, но в течение текущего первенства чаще проигрывают, чем побеждают. Здесь 2 команды не просто слабее «Реала» – они прямо в кризисе. Мбаппе может забить в их ворота 3, 4, 5 голов. И этого хватит для победы в гонке.

ПСЖ выиграет турнир, кф. 6

Считаю, что «ПСЖ» – идеальная команда. Возможно, реально играть в футбол лучше. Например, если больше внимания уделять атаке. Или обороне. Но «ПСЖ» – эталон с точки зрения сбалансированности. В финале ЛЧ команда выиграла 5:0, поэтому есть соблазн сказать, что это победа атаки, однако нет – наоборот. «ПСЖ» разорвал «Интер» благодаря эффективной игре в прессинге, а это про оборону. Большинство атак команды в плей-офф – позиционные, но большинство голов в финале – следствие атак на скорости. Потому что она умеет атаковать и так, и так. В поединках с «Арсеналом» «ПСЖ» много играл без мяча. В дуэлях с «Ливерпулем» и «Астон Виллой», в ответных матчах, откровенно терпел во вторых таймах. Это уже столько сценариев... И в каждом «ПСЖ» был как рыба в воде. Каждый был для команды комфортным. А еще она регулярно забивала издали. Некоторые голы создавали футболисты в соло, некоторые – благодаря комбинациям. На решающих этапах забивали Хакими и Мендеш – крайние защитники. Коллектив молодой, поэтому сил на выступление на ЧМ хватит, тем более группа – простая, соперник в первом раунде плей-офф – тоже. «ПСЖ» – самая сбалансированная и универсальная команда в мире сейчас. Поэтому и выиграет

Самая результативная группа – группа F, кф. 6.5

Сюрприз-сюрприз, это группа «Боруссии». Конечно, много накидают топы слабым командам и в других квартетах, но здесь забивать будут вообще все. 6 матчей – 6 потенциальных случаев обмена голами. «Боруссия» забила 24 гола в последних 8 матчах Бундеслиги. В каждом было забито минимум 3 мяча. Счета 4:2, 3:2, 2:2 – в порядке вещей, что-то нормальное для команды. Очевидно, Ковачу не то чтобы это очень нравилось (он больше о балансе/обороне, чем об атаке), однако состав не хочет «слушаться» тренера. С этими футболистами можно выигрывать только благодаря тому, что много забиваешь. План на ЧМ будет именно таким. Еще в квартете есть, например, «Флуминенсе», который среди лидеров бразильской лиги – но худший в топ-10 таблицы по количеству пропущенных голов. «Мамелоди» из ЮАР забил в каждом из 10 последних поединков перед ЧМ, а «Ульсан» из Южной Кореи и забил, и пропустил в каждом из 6 последних туров местного первенства. Здесь все веселые и результативные. Поэтому у этой группы большой потенциал...

Лучший бомбардир – Гирасси, кф. 18

Говорю же: у группы F большой потенциал. Гирасси стал первым в истории футболистом «Боруссии», который в дебютном сезоне забил 20+ в Бундеслиге. То есть сразу вошел безумно круто, поэтому дальше – скорее еще лучше, чем хуже. Однако Серу радовал не только на уровне местного чемпионата – еще и на уровне ЛЧ. Там забил аж 13 голов – больше всех в турнире, хотя вылетел еще в четвертьфинале. Сезон завершал 6-матчевой серией с забитыми, суммарно отличился на промежутке 9 раз... Топ-форма. А еще в Дортмунде нет сильного второго бомбардира. В том же чемпионате второй лучший по голам имеет только 8 точных ударов. То есть Гирасси – главная ударная сила. У «Боруссии» идет игра, соперники команды по группе готовы играть в футбол атака на атаку – Серу будет иметь тонну моментов. А он умеет их реализовывать. Кейн и Мбаппе, например, поделят голы с партнерами и несколько раз столкнутся с соперниками, которые припаркуют автобус. «Боруссия» этого избежит. Еще и в первом раунде плей-офф не получит кого-то из фаворитов турнира – продолжит забивать. Ногами Гирасси, конечно.