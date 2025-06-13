Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. GGBET — официальный спонсор показа Клубного чемпионата мира 2025 на MEGOGO
Клубный чемпионат мира
13 июня 2025, 11:54 | Обновлено 13 июня 2025, 11:57
118
2

GGBET — официальный спонсор показа Клубного чемпионата мира 2025 на MEGOGO

Это полноценный футбольный мундиаль среди клубов

13 июня 2025, 11:54 | Обновлено 13 июня 2025, 11:57
118
2
GGBET — официальный спонсор показа Клубного чемпионата мира 2025 на MEGOGO

С 15 июня по 13 июля состоится первый в истории Клубный чемпионат мира по футболу в новом формате. В турнире примут участие сразу 32 команды с разных континентов — лучшие представители своих регионов по рейтингам и титулам. Посмотреть матчи турнира украинские зрители смогут на MEGOGO — при поддержке официального спонсора трансляции, лицензированного букмекера GGBET.

Клубный чемпионат мира 2025 — это не просто расширение формата, это полноценный футбольный мундиаль среди клубов. Участники — не только гранды Европы, такие как «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» или «Челси», но и клубы из Латинской Америки, Азии, Африки и Северной Америки. Среди них — Лионель Месси с «Интер Майами», Яссин Буну с «Аль-Хиляль», «Палмейрас», «Ривер Плейт» и другие титулованные участники с разных континентов. Всё это делает турнир настоящей встречей футбольных культур и глобальным шоу для зрителей всего мира.

Аналитики GGBETуже оценили шансы главных претендентов на трофей:

Реал Мадрид — 4.5

Манчестер Сити — 5.5

Бавария — 7

Челси / Интер — 10

ПСЖ — 11

Атлетико — 15

Реал Мадрид, несмотря на неудачный сезон в Европе, остается главным претендентом — и не случайно. Это клуб, который чаще всего выигрывал Клубный ЧМ в новейшей истории. С новым тренером Хаби Алонсо мадридцы получают шанс на первый трофей в новой эпохе. И сам турнир — идеальное место для громкого возвращения.

Футбольное лето обещает быть жарким — и GGBET поможет поймать его пульс. Болей за звёзд мирового футбола и держи футбольную линию вместе с нами!

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

По теме:
ВИДЕО. Новичок АПЛ устроил гонки против чемпионского болида Формулы-1
Склоним головы. Российская ракета убила воспитанника Металлиста
Датский Вилат. Аналитик CS2 выступит как футбольный комментатор в финале ЛК
футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»
Футбол | 13 июня 2025, 05:02 2
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»

Известный тренер – об украинском вратаре

Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Футбол | 13 июня 2025, 06:23 7
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет

Украина уступила Дании, а Нидерланды спасли игру против Финляндии

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13.06.2025, 09:20
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Стало известно, кто возглавит полтавскую Ворсклу после Максимова
Футбол | 13.06.2025, 12:38
Стало известно, кто возглавит полтавскую Ворсклу после Максимова
Стало известно, кто возглавит полтавскую Ворсклу после Максимова
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Футбол | 12.06.2025, 18:30
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ash
Розважайтеся там, війни нікуди не подінуться.
Ответить
0
Fuz1982z
псж знов виграє
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ
Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ
12.06.2025, 09:12
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
12.06.2025, 11:23 1
Бокс
Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ
Источник: Металлист 1925 выбрал тренера на сезон в УПЛ
11.06.2025, 14:25 2
Футбол
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 3
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем