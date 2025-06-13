Женская теннисная ассоциация объявила о праве на защищенный рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация WTA объявила о нововведении: теннисистки, решившие приостановить карьеру ради процедуры заморозки яйцеклеток и эмбрионов, смогут воспользоваться правом на защищенный рейтинг при возвращении к соревнованиям.

Теперь теннисистки, входящие в топ-750 в одиночном или парном разряде, которые прерывают выступления минимум на десять недель подряд по причине «процедуры защиты фертильности», могут воспользоваться этим новым правилом, уточнили в руководстве женского теннисного тура.

«Я невероятно горжусь тем, что наш вид спорта признает важность лечения, связанного с фертильностью, для профессиональных спортсменок, – заявила Слоан Стивенс, чемпионка US Open 2017 года, чьи слова приводятся в пресс-релизе WTA. – Это по-настоящему инновационная мера, которая позволит нынешнему и будущим поколениям теннисисток продолжать заниматься любимым делом, не жертвуя возможностью стать матерью».

Генеральный директор WTA Порша Арчер добавила:

«Женщины-спортсменки часто сталкиваются с дилеммой – сосредоточиться на карьере или создать семью. Мы рады, что эта инициатива даст нашим теннисисткам больше свободы в реализации потенциала и позволит самим выбирать подходящее время для материнства».

Механизм защищенного рейтинга позволяет сохранить позицию в рейтинге на время возвращения после длительного перерыва. Конкретно в данном случае рейтинг будет рассчитан на основе средней позиции за 12 недель до ухода из WTA-тура и будет действовать максимум на трех турнирах категории 125, 250 или 500. Схожее правило уже действует для теннисисток, приостановивших карьеру по причине беременности.