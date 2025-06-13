Организаторы Уимблдона объявили о значительном увеличении призового фонда

В четверг, 12 июня, организаторы Уимблдона на пресс-конференции объявили о значительном увеличении призового фонда.

В 2025 году участники третьего турнира Большого шлема сезона получат заметно более высокие выплаты. Британский мейджор, который пройдет с 30 июня по 13 июля, увеличит общий призовой фонд на 7% – до 53,5 миллиона фунтов стерлингов.

Победители в одиночных разрядах получат по 3 миллиона фунтов – это на 11% больше, чем годом ранее. Участники, проигравшие в первом раунде, получат по 66 тысяч фунтов – на 10% больше, чем в прошлом году.

Таким образом, за последние десять лет призовые более чем удвоились – с 25 млн фунтов в 2014 году до 53,5 млн в этом году.

Призовые победителей турниров Большого шлема в 2025 году:

Australian Open: 3,5 миллиона долларов (≈3,02 млн евро)

Roland-Garros: 2,55 миллиона евро

Wimbledon: 3 миллиона фунтов (≈3,5 млн евро)

US Open (2024, данные на 2025 год еще не объявлены): 3,6 миллиона долларов (≈3,11 млн евро)