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ATP
12 июня 2025, 23:58 | Обновлено 13 июня 2025, 00:00
53
0

Канадец с украинскими корнями вышел в четвертьфинал АТР 250 в Хертогенбосе

Габриэль Диалло в Нидерландах уже прошел Александара Вукича и Джордона Томпсона

12 июня 2025, 23:58 | Обновлено 13 июня 2025, 00:00
53
0
Канадец с украинскими корнями вышел в четвертьфинал АТР 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло

23-летний канадский теннисист Габриэль Диалло (АТР 55), который имеет украинские корни, сыграет в четвертьфинале турнира АТР 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Диалло на своем пути прошел двух представителей Австралии: Александара Вукича (АТР 79) и Джордана Томпсона (АТР 37).

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Для Габриэля, мать которого родом из Украины, впервые в карьере сыграет в четвертьфинале соревнований АТР на травяном покрытии. Его следующим соперником будет «нейтральный» третий сеяный Карен Хачанов.

Еще три четвертьфинальные пары Хертогенбоса: Даниил Медведев [1] – Рейлли Опелка, Зизу Бергс – Маркс Лаял, Нуну Боржеш – Уго Умбер.

АТР 250 Хертогенбос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Рейлли Опелка [LL]
Зизу Бергс – Марк Лаял [Q]

Нижняя часть сетки

Габриэль Диалло – Карен Хачанов [3]
Нуну Боржеш [7] – Уго Умбер [2]

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Габриэль Диалло Карен Хачанов Нуну Боржеш Уго Умбер Даниил Медведев Рейлли Опелка Зизу Бергс Марк Лаял ATP Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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