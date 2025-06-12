Канадец с украинскими корнями вышел в четвертьфинал АТР 250 в Хертогенбосе

23-летний канадский теннисист Габриэль Диалло (АТР 55), который имеет украинские корни, сыграет в четвертьфинале турнира АТР 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Диалло на своем пути прошел двух представителей Австралии: Александара Вукича (АТР 79) и Джордана Томпсона (АТР 37).

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Для Габриэля, мать которого родом из Украины, впервые в карьере сыграет в четвертьфинале соревнований АТР на травяном покрытии. Его следующим соперником будет «нейтральный» третий сеяный Карен Хачанов.

Еще три четвертьфинальные пары Хертогенбоса: Даниил Медведев [1] – Рейлли Опелка, Зизу Бергс – Маркс Лаял, Нуну Боржеш – Уго Умбер.

АТР 250 Хертогенбос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Рейлли Опелка [LL]

Зизу Бергс – Марк Лаял [Q]

Нижняя часть сетки

Габриэль Диалло – Карен Хачанов [3]

Нуну Боржеш [7] – Уго Умбер [2]