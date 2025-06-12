Впервые в истории на турнире ATP сыграет теннисист 2007 года рождения

17-летний немецкий теннисист Джастин Энгель (АТР 281) пробился в четвертьфинал травяного турнира АТР 250 в Штутгарте, Германия.

На своем пути Энгель, который родился 1 октября 2007 года, прошел Джеймса Дакворта и Алекса Микельсена.

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Джастин стал самым молодым четвертьфиналистом на турнире АТР с 1985 года, когда Борис Беккер выиграл Уимблдон, и первым четвертьфиналистом 2007 года рождения.

Также Энгель, которому организаторы предоставили wild card и тренером которого является бывший 16-й номер рейтинга АТР Филип Кольшрайбер, стал вторым самым молодым теннисистом с 1990 года, которому удалось выиграть хотя бы один матч на каждом из трех покрытий (трава, хард, грунт) после Рафаэля Надаля в 2003.

Следующим соперником Энгеля будет канадец Феликс Оже-Альяссим. Еще три четвертьфинальные пары в Штутгарте: Александр Зверев – Брендон Накашима, Бен Шелтон – Иржи Легечка, Мартон Фучович – Тейлор Фритц.

АТР 250 Штутгарт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Брендон Накашима [6]

Бен Шелтон [3] – Иржи Легечка [8]

Нижняя часть сетки

Джастин Энгель [WC] – Феликс Оже-Альяссим [4]

Мартон Фучович [Q] – Тейлор Фритц [2]

Видеообзор матча Энгель – Микельсен