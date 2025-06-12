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ATP
12 июня 2025, 23:18 | Обновлено 12 июня 2025, 23:22
257
7

Впервые в истории на турнире ATP сыграет теннисист 2007 года рождения

Джастин Энгель успешно выступает в Штутгарте и далее встретится с Оже-Альяссимом

12 июня 2025, 23:18 | Обновлено 12 июня 2025, 23:22
257
7
Впервые в истории на турнире ATP сыграет теннисист 2007 года рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Энгель

17-летний немецкий теннисист Джастин Энгель (АТР 281) пробился в четвертьфинал травяного турнира АТР 250 в Штутгарте, Германия.

На своем пути Энгель, который родился 1 октября 2007 года, прошел Джеймса Дакворта и Алекса Микельсена.

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Джастин стал самым молодым четвертьфиналистом на турнире АТР с 1985 года, когда Борис Беккер выиграл Уимблдон, и первым четвертьфиналистом 2007 года рождения.

Также Энгель, которому организаторы предоставили wild card и тренером которого является бывший 16-й номер рейтинга АТР Филип Кольшрайбер, стал вторым самым молодым теннисистом с 1990 года, которому удалось выиграть хотя бы один матч на каждом из трех покрытий (трава, хард, грунт) после Рафаэля Надаля в 2003.

Следующим соперником Энгеля будет канадец Феликс Оже-Альяссим. Еще три четвертьфинальные пары в Штутгарте: Александр Зверев – Брендон Накашима, Бен Шелтон – Иржи Легечка, Мартон Фучович – Тейлор Фритц.

АТР 250 Штутгарт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Брендон Накашима [6]
Бен Шелтон [3] – Иржи Легечка [8]

Нижняя часть сетки

Джастин Энгель [WC] – Феликс Оже-Альяссим [4]
Мартон Фучович [Q] – Тейлор Фритц [2]

Видеообзор матча Энгель – Микельсен

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Перший Серед Рівних
Не заголовок а якась беліберда.
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+3
Перший Серед Рівних
Виправив заголовок, але не стало набагато краще. 
Мало б бути так: "Вперше за 40 років до чвертьфіналу турніру АТР пробився 17-річний тенісист."
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+1
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Avaksi
Тобто у 1985 році, грав тенісист 2007 року народження? Цікаво...
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+1
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