Сборная Испании не проигрывает в основное время уже 20 матчей

Сборная Испании, победив сборную Франции и сыграв вничью в основное время со сборной Португалии, продлила свою беспроигрышную серию до 20 матчей (основное время).

Испания – Бразилия – 3:3

Испания – Андорра – 5:0

Испания – Северная Ирландия – 5:1

Испания – Хорватия – 3:0

Испания – Италия – 1:0

Албания – Испания – 0:1

Испания – Грузия – 4:1

Испания – Германия – 2:1 (доп.время)

Испания – Франция – 2:1

Испания – Англия – 2:1

Сербия – Испания – 0:0

Швейцария – Испания – 1:4

Испания – Дания – 1:0

Испания – Сербия – 3:0

Дания – Испания – 1:2

Испания – Швейцария – 3:2

Нидерланды – Испания – 2:2

Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 – по пен.)

Испания – Франция – 5:4

Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)

Интересным фактом является то, что в последних пяти встречах Испания забивает и пропускает не менее двух голов.

В последний раз сборная Испании проигрывала в основное время в марте 2024 года (Испания – Колумбия – 0:1).