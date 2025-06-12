Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Испании не проигрывает в основное время уже 20 матчей
Испания
12 июня 2025, 22:50 |
129
0

Сборная Испании не проигрывает в основное время уже 20 матчей

В пяти последних играх испанцы забивают и пропускают минимум по два гола

12 июня 2025, 22:50 |
129
0
Сборная Испании не проигрывает в основное время уже 20 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

Сборная Испании, победив сборную Франции и сыграв вничью в основное время со сборной Португалии, продлила свою беспроигрышную серию до 20 матчей (основное время).

  • Испания – Бразилия – 3:3
  • Испания – Андорра – 5:0
  • Испания – Северная Ирландия – 5:1
  • Испания – Хорватия – 3:0
  • Испания – Италия – 1:0
  • Албания – Испания – 0:1
  • Испания – Грузия – 4:1
  • Испания – Германия – 2:1 (доп.время)
  • Испания – Франция – 2:1
  • Испания – Англия – 2:1
  • Сербия – Испания – 0:0
  • Швейцария – Испания – 1:4
  • Испания – Дания – 1:0
  • Испания – Сербия – 3:0
  • Дания – Испания – 1:2
  • Испания – Швейцария – 3:2
  • Нидерланды – Испания – 2:2
  • Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 – по пен.)
  • Испания – Франция – 5:4
  • Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)

Интересным фактом является то, что в последних пяти встречах Испания забивает и пропускает не менее двух голов.

В последний раз сборная Испании проигрывала в основное время в марте 2024 года (Испания – Колумбия – 0:1).

По теме:
Не заметил Роналду? Ямаля раскритиковали из-за поступка в финале Лиги наций
ФОТО. Кубок для Роналду. Как сборной Португалии вручали трофей Лиги наций
«Проиграли из-за замен». Реакция фанов на поражение Испании в финале ЛН
сборная Испании по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
Бокс | 12 июня 2025, 08:08 3
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»

Промоутер вспомнил спорный удар в первом бою

У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Футбол | 12 июня 2025, 23:22 0
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного

Грэм Бэйли прокомментировал ситуацию с украинским защитником

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Бокс | 12.06.2025, 05:55
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Футбол | 12.06.2025, 00:35
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Футбол | 12.06.2025, 20:58
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»
11.06.2025, 01:55
Бокс
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 31
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 3
Футбол
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
11.06.2025, 05:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем