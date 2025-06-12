Испания12 июня 2025, 22:50 |
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Сборная Испании не проигрывает в основное время уже 20 матчей
В пяти последних играх испанцы забивают и пропускают минимум по два гола
12 июня 2025, 22:50 |
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Сборная Испании, победив сборную Франции и сыграв вничью в основное время со сборной Португалии, продлила свою беспроигрышную серию до 20 матчей (основное время).
- Испания – Бразилия – 3:3
- Испания – Андорра – 5:0
- Испания – Северная Ирландия – 5:1
- Испания – Хорватия – 3:0
- Испания – Италия – 1:0
- Албания – Испания – 0:1
- Испания – Грузия – 4:1
- Испания – Германия – 2:1 (доп.время)
- Испания – Франция – 2:1
- Испания – Англия – 2:1
- Сербия – Испания – 0:0
- Швейцария – Испания – 1:4
- Испания – Дания – 1:0
- Испания – Сербия – 3:0
- Дания – Испания – 1:2
- Испания – Швейцария – 3:2
- Нидерланды – Испания – 2:2
- Испания – Нидерланды – 3:3 (5:4 – по пен.)
- Испания – Франция – 5:4
- Португалия – Испания – 2:2 (5:3 – по пен.)
Интересным фактом является то, что в последних пяти встречах Испания забивает и пропускает не менее двух голов.
В последний раз сборная Испании проигрывала в основное время в марте 2024 года (Испания – Колумбия – 0:1).
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