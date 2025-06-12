Ни одной сеяной в верхней части. Известны четвертьфиналистки в Хертогенбосе
Четвертьфиналы: Русе – Андрееску, Коччаретто – Ламенс, Юэ – Мартенс, Кудерметова – Александрова
На травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) определены все четвертьфиналистки.
В верхней части сетки не осталось ни одной сеяной теннисистки. В частности, первая сеяная и чемпионка 2024 года Людмила Самсонова вылетела еще в первом раунде от Карсон Брэнстин.
Брэнстин во втором круге потерпела поражение от Елены-Габриэлы Русе. Румынка далее поборется против Бьянки Андрееску. На счету представительницы Канады победы над Джоанной Гарленд и Лулу Сан.
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Отдельного внимания стоит Юань Юэ, которая в финале квалификации проиграла выше упомянутой Брэнстин, но попала в основу как лаки-лузер и уже прошла Анастасию Севастову и Кимберли Биррелл.
Следующей соперницей китаянки будет третья сеяная Элизе Мертенс. Бельгийка на своем пути выбила Викторию Томову и Марию Саккари.
Еще две четвертьфинальные пары: Элизабетта Коччаретто – Сюзан Ламенс, Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова.
Все четвертьфинальные поединки в Нидерландах состоятся 13 июня.
WTA 250 Хертогенбос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена-Габриэла Русе [Q] – Бьянка Андрееску [WC]
Элизабетта Коччаретто – Сюзан Ламенс
Нижняя часть сетки
Юань Юэ [LL] – Элизе Мертенс [3]
Вероника Кудерметова [8] – Екатерина Александрова [2]
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