Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СТАХОВСКИЙ: «Их цель – уничтожить Украину, стереть нацию»
Другие новости
12 июня 2025, 22:39 |
355
0

СТАХОВСКИЙ: «Их цель – уничтожить Украину, стереть нацию»

Украинский экс-теннисист стал гостем программы Amanpour and Company на канале CNN

12 июня 2025, 22:39 |
355
0
СТАХОВСКИЙ: «Их цель – уничтожить Украину, стереть нацию»
BTU. Сергей Стаховский

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который на данный момент проходит службу в ЦСО СБУ «Альфа» стал гостем программы Amanpour and Company на канале CNN, где рассказал о нуждах украинской армии, операции «Паутина» и причинах своего решения пойти на фронт.

Какие потребности Украины сейчас являются самыми критическими?

– Как вы видите, нам срочно нужны системы ПВО, ракеты к ним, потому что количество ежедневных атак на Киев и гражданскую инфраструктуру в других городах просто колоссальное. Нам нужны ракеты, способные сбивать «Шахеды», баллистические и крылатые ракеты. Это критически важно для безопасности украинских граждан. Нам необходимо закрыть небо, хотя бы частично, чтобы чувствовать себя в безопасности.

У вас есть какие-то гарантии, что США продолжат предоставлять помощь? Мы знаем, что Европа усиливает поддержку, но только США могут предоставить необходимое вооружение. Есть ли уверенность, что поддержка не прекратится?

– У меня лично таких гарантий нет – я здесь, чтобы представлять позицию своего подразделения и военных, с которыми я служу. Я бы не сказал, что Европа «удвоила» помощь, они скорее стараются нарастить поддержку, потому что понимают риски. Если в Украине произойдет что-то действительно плохое, последствия скажутся на всех.

Мы здесь, чтобы сказать: Украина будет сражаться. С поддержкой или без нее – это ничего не меняет. Если – и мы надеемся, что этого не произойдет – США полностью прекратят помощь, это не значит, что мы подпишем мир с Россией. Их цель – уничтожить Украину, убить всех украинцев, стереть нацию. Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед следующим полномасштабным наступлением.

Вы принимали участие в различных операциях этой войны. Последняя, «Операция Паутина», потрясла весь мир своим масштабом и дерзостью. После более чем 16 месяцев подготовки Украине удалось уничтожить несколько российских стратегических бомбардировщиков, находившихся в тысячах километров от украинских городов. Такая асимметричная война это своего рода послание миру? Даже в США иногда задаются вопросом: может ли Украина действительно победить. Что вы скажете об операциях такого рода?

– Это не послание. Мы просто стараемся минимизировать возможности врага наносить удары по гражданским городам. Вся эта стратегическая авиация использовалась именно для ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре, а не для целей на поле боя. Так что это была ответная мера, хорошо спланированная, организованная и проведенная под контролем главы нашего государства и руководителя службы безопасности. Я считаю, это была исключительная операция, которая в долгосрочной перспективе войдет в учебники военной истории как пример того, как можно нанести противнику серьёзный скрытый удар.

Эта операция также четко демонстрирует разницу между тем, как ведет войну Украина и как это делает Россия. Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру - на прошлой неделе были обстреляны детский сад и роддом. Я упоминала, что Европа все серьезнее воспринимает угрозу расширения этой войны за пределы Украины. ЕС только что представил новый пакет санкций против России, направленный на энергетический сектор и банки. Эти меры также находят поддержку в Конгрессе США с обеих сторон. Однако президент Дональд Трамп до сих пор не подписал этот пакет. Что бы вы хотели сказать ему по поводу этой задержки?

– Мы очень надеемся, что он все же подпишет его. Это означало бы для нас, что в ближайшем будущем экономика России будет разрушаться быстрее. Это создаст внутренние проблемы, с которыми российскому правительству придётся разбираться. И, возможно, граждане России наконец-то начнут задавать вопросы. Потому что сейчас единственный вопрос, который их волнует, – это как убивать украинцев. Мы хотим, чтобы этот вопрос исчез из их повестки и вместо него появились другие - например, как выживать в самой России.

Давайте немного поговорим о вашей личной жизни. Сейчас вы в военной форме, а раньше вы были известны тем, что делали на теннисном корте. До вторжения России вы жили в Будапеште с семьёй, начали развивать винодельню в Украине, а потом, как сообщалось, из чувства вины вернулись в Украину, чтобы вступить в ряды защитников. Что помогает вам продолжать, несмотря на разлуку с семьёй и на то, что вы полностью оставили свою профессиональную карьеру в теннисе?

– Я бы не хотел вдаваться в подробности личной жизни, но скажу, что я вернулся не из чувства вины, а из чувства долга. Это страна, в которой я родился, страна, которую я представлял на протяжении всей своей теннисной карьеры. Более 20 лет я выступал под украинским флагом, был частью национальной сборной, играл в Кубке Дэвиса. Поэтому в тот момент я просто должен был это сделать.

Что помогает мне двигаться дальше? Все очень просто – уровень ненависти, с которым мы сталкиваемся со стороны врага. То, как они относятся к украинцам, как они обращаются с мирными жителями. Я видел это своими глазами в первые годы войны, когда участвовал в различных операциях на передовой. Видел, как они убивают и казнят наших пленных, офицеров, гражданских украинцев. Это не укладывается у меня в голове, как такое вообще может делать человек.

По теме:
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ про 1 миллион российских потерь: «Их это не волнует»
Легендарный хоккеист Матвийчук получил тяжелое ранение на фронте
На войне погиб президент футзальной Реверы
Сергей Стаховский российско-украинская война
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Футбол | 12 июня 2025, 18:45 8
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер – лучшая команда Украины по качеству игроков»

Хавбек уверен в этом на 100%

Ни одной сеяной в верхней части. Известны четвертьфиналистки в Хертогенбосе
Теннис | 12 июня 2025, 22:48 0
Ни одной сеяной в верхней части. Известны четвертьфиналистки в Хертогенбосе
Ни одной сеяной в верхней части. Известны четвертьфиналистки в Хертогенбосе

Четвертьфиналы: Русе – Андрееску, Коччаретто – Ламенс, Юэ – Мартенс, Кудерметова – Александрова

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Бокс | 12.06.2025, 08:53
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Футбол | 12.06.2025, 00:40
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Бокс | 12.06.2025, 05:55
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 7
Футбол
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
В IBF обратились к Ломаченко после его решения уйти на пенсию
11.06.2025, 01:00 1
Бокс
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 3
Футбол
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 31
Футбол
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
11.06.2025, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем