Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро

Сборная Украины U-21 начала молодежный чемпионат Европы матчем против Дании. Встреча завершилась со счетом 2:3, голы в составе украинской команды забили Волошин и Брагару.

Игру прокомментировал тренер Унаи Мельгоса.

«Тяжелый соперник, мы так и думали, что будет сложный матч. Мы хорошо начали, но потом делали ошибки, которые обычно не делаем. Так нельзя против такого противника. Пытались держать свой ритм во втором тайме, однако не все удалось. Начали обмениваться голами, и в конце не смогли сравнять, не хватило гола. К сожалению, иногда теряли свой игровой ритм».

«Нужно сделать, чтобы таких просадок не было».

«Крупский? Он еще не восстановился полностью, поэтому не могли поставить в старт. Ярмолюк? У нас есть план по поводу Егора. Мы хотим, чтобы он был готов на 100%, не нужно рисковать его здоровьем».

«В целом, сыграли нормально, но нужно улучшаться, особенно в плане реализации», – сказал Мельгоса.

Далее Украина сыграет против Финляндии и Нидерландов.