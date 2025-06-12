ВИДЕО. Брагару вывел Украину U-21 вперед, но Дания ответила двумя голами

12 июня в 19:00 проходит матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встречаются Украина U-21 и Дания U-21.

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Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.

Максим Брагару забил второй гол (2:1), но Дания быстро сравняла счет и вышла вперед (3:2).

ГОЛ! 1:1. Максим Брагару, 78 мин

ГОЛ! 2:2. Вильям Вик, 81 мин

ГОЛ! 2:3. Вильям Осула, 85 мин