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Молодежные турниры
12 июня 2025, 20:45 | Обновлено 12 июня 2025, 21:36
338
0

ВИДЕО. Брагару вывел Украину U-21 вперед, но Дания ответила двумя голами

Команды устроили фейерверк голов в концовке второго тайма

12 июня 2025, 20:45 | Обновлено 12 июня 2025, 21:36
338
0
ВИДЕО. Брагару вывел Украину U-21 вперед, но Дания ответила двумя голами
УАФ. Максим Брагару

12 июня в 19:00 проходит матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встречаются Украина U-21 и Дания U-21.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украина, Дания, Финляндия и Нидерланды ведут борьбу за две путевки в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных.

Максим Брагару забил второй гол (2:1), но Дания быстро сравняла счет и вышла вперед (3:2).

ГОЛ! 1:1. Максим Брагару, 78 мин

ГОЛ! 2:2. Вильям Вик, 81 мин

ГОЛ! 2:3. Вильям Осула, 85 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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