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  4. Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 21:51 |
683
0

Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок

Кудровка уже получила аттестат на выступления в УПЛ

12 июня 2025, 21:51 |
683
0
Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок
ФК Кудровка

Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» выйдет из отпуска в понедельник, 23 июня. Ожидается, что в этот день команда Василия Баранова соберется на клубной тренировочной базе в Бузовой.

Перед дебютом в УПЛ «Кудровка» нуждается в усилении. Работа в этом направлении ведется. В частности, как уже сообщал наш сайт, в команде с Черниговщины хотели бы видеть братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов, последние два сезона игравших за «Левый Берег», а в начале июня получили статус свободных агентов.

Также, по нашей информации, пока не было индивидуальных бесед с теми футболистами, в которых в июне-июле заканчиваются контракты, а это защитник Роман Гагун, вингеры Никита Тепляков и Дмитрий Коркишко, а также президент клуба нападающий Роман Солодаренко, который в прошлом сезоне 16 раз попадал в заявку команды на матч.

Кроме того, истек срок арендного соглашения с защитником Юрием Потимковым, права на которого принадлежат «Металлисту 1925», поэтому его будущее в команде также под вопросом.

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Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ инсайд Роман Солодаренко Роман Гагун Никита Тепляков Дмитрий Коркишко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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