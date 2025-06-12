Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок

Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» выйдет из отпуска в понедельник, 23 июня. Ожидается, что в этот день команда Василия Баранова соберется на клубной тренировочной базе в Бузовой.

Перед дебютом в УПЛ «Кудровка» нуждается в усилении. Работа в этом направлении ведется. В частности, как уже сообщал наш сайт, в команде с Черниговщины хотели бы видеть братьев-близнецов Ивана и Николая Когутов, последние два сезона игравших за «Левый Берег», а в начале июня получили статус свободных агентов.

Также, по нашей информации, пока не было индивидуальных бесед с теми футболистами, в которых в июне-июле заканчиваются контракты, а это защитник Роман Гагун, вингеры Никита Тепляков и Дмитрий Коркишко, а также президент клуба нападающий Роман Солодаренко, который в прошлом сезоне 16 раз попадал в заявку команды на матч.

Кроме того, истек срок арендного соглашения с защитником Юрием Потимковым, права на которого принадлежат «Металлисту 1925», поэтому его будущее в команде также под вопросом.