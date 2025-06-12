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  4. Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 19:12 | Обновлено 12 июня 2025, 19:17
752
3

Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»

Караваев очень высоко оценил сезон киевлян

12 июня 2025, 19:12 | Обновлено 12 июня 2025, 19:17
752
3
Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Универсал Динамо Александр Караваев оценил минувший сезон киевской команды. За чемпионат УПЛ игрок поставил десятку, однако отметил провал в еврокубках.

— Конечно, хотелось бы поставить десять. И даже больше. Потому что, полагаю, мы выдали очень сильный сезон. По крайней мере, в чемпионате. И здесь не только речь о самом чемпионстве: это крутое достижение, что нас ни разу не победили. Это действительно стоит большого внимания. А тот факт, что у нас 90-95% состава – это украинцы и воспитанники «Динамо», только повышает значимость такого достижения. И говорит, что в Украине есть качественные футболисты, которые могут играть на топ-уровне.

Конечно, есть еще уровень еврокубков и наши результаты, смазывающие этот сезон. Конечно, нам хотелось бы выступить там гораздо лучше.

Да и Кубок Украины хотелось получить. Но серия пенальти – это лотерея. К сожалению, именно мой удар оказался решающим не в нашу пользу. Это меня, конечно, очень угнетает. Одним словом, жаль, что именно на этапе серии пенальти мы не сумели завоевать Кубок Украины.

Поэтому суммируя все, команде за сезон поставлю 8-8,5. Потому что, повторюсь, сезон мы выдали очень сильный и хороший.

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Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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ona_proigraet
хай не пиз#ть. В єврокубках тупо злили слабим командам. Ференцварош, наприклад, 0-4. А в чемпіонаті грати з сільськими командами типа лівого берегу чи інгульцем - багато досвіду не треба. Оцінка сезону - 0/10. Лобановського цінували за виграші у Барселони, а не Інгульця
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0
SandroKing
На 3- по 5 бальной системе. Чемпионат Украины далеко не показатель. Он где-то в районе 30 места в Европе по силе. Потому победа в нем особо ничего не значит. 
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0
evgeniyyea
Ну какое 10 и даже более? Да вы ни разу не проиграли в чемпионате, но и оппозиция этого чемпионата не такая, как в сезонах 2008-2014 была. 
За чемпионат можно поставить 7/10. Да выиграли, да ни разу не проиграли. Но Шахтер не был обыгран ни разу. И очень смазанная концовка чемпионата ничьими, которые были вовсе не обязательны. За еврокубки 1/10. Здесь без комментариев. За кубок....пусть 8/10. Дошли до финала, в основное время и дополнительное не проиграли, но в итоге не выиграли. Выше ставить за второе условное место не комильфо. Итого: 7+1+8=16. Делим на 3. Получаем: 5.3 оценка за сезон.
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