Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»

Универсал Динамо Александр Караваев оценил минувший сезон киевской команды. За чемпионат УПЛ игрок поставил десятку, однако отметил провал в еврокубках.

— Конечно, хотелось бы поставить десять. И даже больше. Потому что, полагаю, мы выдали очень сильный сезон. По крайней мере, в чемпионате. И здесь не только речь о самом чемпионстве: это крутое достижение, что нас ни разу не победили. Это действительно стоит большого внимания. А тот факт, что у нас 90-95% состава – это украинцы и воспитанники «Динамо», только повышает значимость такого достижения. И говорит, что в Украине есть качественные футболисты, которые могут играть на топ-уровне.

Конечно, есть еще уровень еврокубков и наши результаты, смазывающие этот сезон. Конечно, нам хотелось бы выступить там гораздо лучше.

Да и Кубок Украины хотелось получить. Но серия пенальти – это лотерея. К сожалению, именно мой удар оказался решающим не в нашу пользу. Это меня, конечно, очень угнетает. Одним словом, жаль, что именно на этапе серии пенальти мы не сумели завоевать Кубок Украины.

Поэтому суммируя все, команде за сезон поставлю 8-8,5. Потому что, повторюсь, сезон мы выдали очень сильный и хороший.