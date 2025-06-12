Игрок Динамо: «Оценка за сезон – 10. И даже больше. Сыграли сильно»
Караваев очень высоко оценил сезон киевлян
Универсал Динамо Александр Караваев оценил минувший сезон киевской команды. За чемпионат УПЛ игрок поставил десятку, однако отметил провал в еврокубках.
— Конечно, хотелось бы поставить десять. И даже больше. Потому что, полагаю, мы выдали очень сильный сезон. По крайней мере, в чемпионате. И здесь не только речь о самом чемпионстве: это крутое достижение, что нас ни разу не победили. Это действительно стоит большого внимания. А тот факт, что у нас 90-95% состава – это украинцы и воспитанники «Динамо», только повышает значимость такого достижения. И говорит, что в Украине есть качественные футболисты, которые могут играть на топ-уровне.
Конечно, есть еще уровень еврокубков и наши результаты, смазывающие этот сезон. Конечно, нам хотелось бы выступить там гораздо лучше.
Да и Кубок Украины хотелось получить. Но серия пенальти – это лотерея. К сожалению, именно мой удар оказался решающим не в нашу пользу. Это меня, конечно, очень угнетает. Одним словом, жаль, что именно на этапе серии пенальти мы не сумели завоевать Кубок Украины.
Поэтому суммируя все, команде за сезон поставлю 8-8,5. Потому что, повторюсь, сезон мы выдали очень сильный и хороший.
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За чемпионат можно поставить 7/10. Да выиграли, да ни разу не проиграли. Но Шахтер не был обыгран ни разу. И очень смазанная концовка чемпионата ничьими, которые были вовсе не обязательны. За еврокубки 1/10. Здесь без комментариев. За кубок....пусть 8/10. Дошли до финала, в основное время и дополнительное не проиграли, но в итоге не выиграли. Выше ставить за второе условное место не комильфо. Итого: 7+1+8=16. Делим на 3. Получаем: 5.3 оценка за сезон.