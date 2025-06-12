12 июня в 19:00 состоится матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встретятся Украина U-21 и Дания U-21.

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Обe команды начинают борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие команды.

Команде Унаи Мельгосы предстоят еще игры против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ФОТО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру против Дании U-21