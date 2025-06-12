Молодежные турниры12 июня 2025, 18:12 | Обновлено 12 июня 2025, 18:13
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ФОТО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру против Дании U-21
На стадионе «Татран» в городе Прешов встретятся Украина U-21 и Дания U-21
12 июня 2025, 18:12 | Обновлено 12 июня 2025, 18:13
325
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12 июня в 19:00 состоится матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встретятся Украина U-21 и Дания U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обe команды начинают борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие команды.
Команде Унаи Мельгосы предстоят еще игры против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
ФОТО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру против Дании U-21
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